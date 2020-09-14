影／下午3點天空全暗　巨型沙塵暴挾閃電襲擊安卡拉

▲巨大的沙塵暴襲擊安卡拉。（圖／翻攝自推特／Gökalp GÜL）

實習記者湯子暘／綜合報導

巨大沙塵暴於當地時間13日下午3點襲擊了土耳其首都安卡拉。安卡拉市長沙欣（Vasip Şahin）隨後在推特上表示，6個人因為被風捲起的雜物打中而受輕傷，沒有任何人有生命危險或財產損失。

沙塵暴首先侵襲了距離安卡拉約80公里的波勒特利（Polatlı）。波勒特利區長墨賽爾（Mursel Yildizkaya）出面說明，整個區域第一時間都被沙塵以及煙霧籠罩，因為電擊而有形成一些小型火焰，但隨即都被撲滅。

影片中顯示，拍攝者看了看自己的手錶，僅僅是下午3點，天空中卻異常黑暗，就像是在晚上一樣。沙塵中還隱約有雷電閃爍，且巨大的風暴以非常快的速度逼近。

And this is what it looks like after the sand hit the city of Polatli (*about an hour from Ankara, part of the district of Ankara). pic.twitter.com/Hl4N8Z22WZ — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) September 12, 2020

墨賽爾也提醒民眾，沙塵暴來襲時要緊閉門窗，並且待在室內靜待沙塵暴過去。