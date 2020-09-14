武界壩閘門突開啟初判原因出爐　台電：傳輸電纜絕緣老化

▲台電大觀水力電廠武界壩昨（14）日閘門異常開啟放水，釀成四死重大意外。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

台電大觀水力電廠武界壩昨（14）日閘門異常開啟放水，釀成四死重大意外，台電公司發言人張庭抒今天表示，經內部初步判斷事故原因為傳輸電纜絕緣老化，造成誤觸啟動閘門開關，將配合檢調調查，台電也將針對控制系統深入究因，如果有發現系統上的疏失，會在全台水庫系統加以改進。

針對外傳是因野生蛇鼠侵入，造成線路短路，張庭抒今天上午表示，經過內部清查，初步研判蛇鼠入侵的可能性已排除，事故主因初判為傳輸電纜絕緣老化，造成閘門異常開啟。

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針對事故發生時的值班情況，台電也說明，當班共有五位職員，其中一位在武界壩，強調假如有人為疏失，台電有責任一定會負起來，但是閘門突開放不是正常現象，台電也在檢討整個系統，如果有發現系統上的疏失，會在全台水庫系統加以改進。

台電表示，水庫放水會發廣播警告下游民眾，但這次水閘門因故障而無預警開啟，因此來不及發布警報，無法通知下游居民，而事故地點為不能進入區域；昨已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，也再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。