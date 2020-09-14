2月前喜搬家與阿公同住！16歲女反遭「酒醉爺」暗夜砍殺血染廚房

▲16歲的富澤友美驗屍結果出爐，上半身遭刺數刀，出血性休克死亡。（圖／免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本福井市一名就讀高中二年級的女學生9日深夜慘遭同住的86歲爺爺持刀砍殺，送醫後因傷勢過重引發出血性休克，不治身亡，而警方也當場逮捕砍人的富澤進。警方隨後在兩人家中的廚房發現已開封的日本酒，懷疑富澤進是酒後失控，才會憤而殺人。然而諷刺的是，被害女高中生2個月前才剛搬來與獨居的爺爺同住，當時她還十分期待可以與爺爺好好相處，怎知卻慘死刀下。

根據《讀賣新聞》報導，16歲的富澤友美9日晚間就寢時慘遭86歲的親祖父持刀砍殺，上半身正面多處刺傷。警方表示，富澤進9日深夜突然打電話給住在其他地方的兒子，也就是女高中生的父親坦承犯行，等到女學生父親趕往現場後，赫然在1樓發現倒臥血泊的女兒，連忙報警，然而富澤友美最後仍因失血過多，送醫後不治身亡。

根據法醫相驗結果，女學生的死因為出血性休克，且沒有激烈的抵抗跡象，疑似是在睡夢中遭到攻擊，而傷勢則集中於上半身正面。除此之外，警方在家中1樓的臥室、廚房等多處發現血跡，血跡多集中在廚房。另外，警方也在廚房發現已經開封過的日本酒，嫌犯疑似是酒後犯行。

附近鄰居表示，「我從來沒有聽說他們兩人有發生爭執，富澤進對孫子很溫柔，還會一起去買東西，甚至經常給孫女零用錢，不敢相信竟然會發生這種事...」據了解，死者原本和父母與妹妹住在一起，7月才剛搬來和獨居的爺爺一起住，甚至搬來之前，還很期待新生活，沒想到卻慘死祖父刀下。

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