華碩商用筆電、桌電　蟬聯台灣市佔第一寶座

▲華碩商用筆電ASUS ExpertBook B9系列。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（14）日宣布，根據市調機構IDC最新報告，華碩商用筆電延續今年首季市佔第一的氣勢，第2季再以近4成佳績蟬聯市佔第一，商用桌電也以36%取得第2季市佔冠軍，同期在中小企業、政府教育單位及大型企業三大領域中購買率也奪得第一，已累計41季單季全台市佔冠軍。

華碩表示，為了歡慶銷售佳績，ASUS商用筆電客製網宣布從即日起至10月底發起「使用心得大募集」活動，只要指定期間在網站購買產品並分享心得，通過審核即可獲得ASUS 90W多用途筆電充電器或ROG 1TB外接硬碟。

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華碩指出，商用筆電ASUS ExpertBook B9／P2系列擁有「輕薄機身、極致效能、堅固強韌」等優勢，最高搭載新一代Intel Core i7處理器，雙儲存設計提供充足的儲存空間與更快的資料存取速度；功能齊全的I/O連接埠，可輕鬆傳送資料及連接各種周邊裝置，足以因應出門在外的各種需求。

華碩說明，除硬體設備讓行動力與工作即戰力完美接軌，更擁有完整加值服務，其MyASUS in WinRE系統診斷軟體，無須進入Windows系統即可透過簡易明瞭的操作頁面，完成多項檢測項目，最後經由掃描QR code直接報修，有效提升企業生產力，減少維護設備佔用的工作時間。

華碩分享，商用桌電ASUS ExpertCenter系列，包括ASUS ExpertCenter W7 Tower (W700TA)/ D7 Mini Tower (D700MA)/ D7 SFF (D700SA)，以「絕佳效能、耐用可靠、便於管理」三大特點，令華碩成為企業用戶心中最安全可靠的商務首選。

華碩補充，其最高皆搭載第10代Intel Core處理器、NVIDIA專業顯示卡，以及最高128GB記憶體，滿足商業用戶的嚴峻效能要求；同時具備雙HDD與雙SSD擴充槽，可依需求彈性擴充升級；更通過美國軍規測試、使用100%全固態電容主機板，確保長期使用。

▲華碩商用桌上型電腦ASUS ExpertCenter系列。（圖／華碩提供）