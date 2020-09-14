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胡亦嘉再槓金管會　嗆「黃天牧是騙子+小人」

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▲▼胡亦嘉發文抨擊黃天牧與張振山。（圖／翻攝自臉書）

▲胡亦嘉發文抨擊黃天牧與張振山。（圖／翻攝自臉書）

記者邱倢芯／台北報導

街口集團執行長胡亦嘉昨（13）日在私人的臉書上貼出了一則新聞，內容為東南亞叫車平台Grab已推出「AutoInvest」微型投資服務，Grab期望這項產品成為新加坡等國提供銀行服務的先驅產品。

而胡亦嘉一開始用戲謔的文字寫著「金管會說不行…..Ridiculous（荒謬）」，且還Hashtag寫著「台灣不允許創新」。

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過不久，胡亦嘉再度針對Grab的新聞內容寫著「抓到了，保障收益，我們金管會來搞死它」、「Ridiculous～已經沒有別的形容詞了」等，且胡亦嘉還重砲抨擊金管會主管黃天牧、證期局局長張振山兩人是騙子與小人。

另外胡在文中還寫道「不要以為大家不會知道你們這兩週作的骯髒事，you want it and you will get it. Is on now.」甚至說黃天牧與張振山「沒有主委跟局長的稱謂了，因為你們不配」。

而胡亦嘉的兩則貼文也引來了歐付寶創辦人林一泓留言，「好大的膽子敢勇於說出實話，我這再不給你按讚就說不過去啦（被秋後算帳的風險極高）！」

林一泓也寫道，「大叔我早你幾年入這行，被很多可笑離譜的承辦人員口頭解釋令，搞得心力交瘁．．．年輕人！日後台灣支付產業的進步就交給你啦。」

《ETtoday新聞雲》記者也嘗試著詢問街口支付，對於胡亦嘉的發言是否有進一步的說法，不過街口並沒有針對此事做出回應。不過據了解，胡亦嘉會對黃天牧與張振山發文抨擊，無疑是因為胡亟欲推出的託付寶產品遲遲未能獲得主管機關核准，以及不斷地受到金管會約談等事感到不滿。

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