胡亦嘉再槓金管會　嗆「黃天牧是騙子+小人」

▲胡亦嘉發文抨擊黃天牧與張振山。(圖/翻攝自臉書)

記者邱倢芯/台北報導

街口集團執行長胡亦嘉昨(13)日在私人的臉書上貼出了一則新聞,內容為東南亞叫車平台Grab已推出「AutoInvest」微型投資服務,Grab期望這項產品成為新加坡等國提供銀行服務的先驅產品。

而胡亦嘉一開始用戲謔的文字寫著「金管會說不行…..Ridiculous(荒謬)」,且還Hashtag寫著「台灣不允許創新」。

過不久,胡亦嘉再度針對Grab的新聞內容寫著「抓到了,保障收益,我們金管會來搞死它」、「Ridiculous~已經沒有別的形容詞了」等,且胡亦嘉還重砲抨擊金管會主管黃天牧、證期局局長張振山兩人是騙子與小人。

另外胡在文中還寫道「不要以為大家不會知道你們這兩週作的骯髒事,you want it and you will get it. Is on now.」甚至說黃天牧與張振山「沒有主委跟局長的稱謂了,因為你們不配」。

而胡亦嘉的兩則貼文也引來了歐付寶創辦人林一泓留言,「好大的膽子敢勇於說出實話,我這再不給你按讚就說不過去啦(被秋後算帳的風險極高)!」

林一泓也寫道,「大叔我早你幾年入這行,被很多可笑離譜的承辦人員口頭解釋令,搞得心力交瘁...年輕人!日後台灣支付產業的進步就交給你啦。」

《ETtoday新聞雲》記者也嘗試著詢問街口支付,對於胡亦嘉的發言是否有進一步的說法,不過街口並沒有針對此事做出回應。不過據了解,胡亦嘉會對黃天牧與張振山發文抨擊,無疑是因為胡亟欲推出的託付寶產品遲遲未能獲得主管機關核准,以及不斷地受到金管會約談等事感到不滿。