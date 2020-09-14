輝瑞投「458億」研發　新冠疫苗若10月批准…最快年底就可上市

▲輝瑞的新冠疫苗預計最快可能在年底上市。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國藥廠輝瑞（Pfizer）執行長布爾拉13日表示，若是該公司製造的新冠疫苗如期獲得批准，預計年底就能向美國人發放。他指出，目前輝瑞在疫苗開發上已投入約15億美元的資金，若屆時無法發行，可能會公司財務造成巨大衝擊。

根據CNBC報導，布爾拉（Albert Bourla）表示，輝瑞10月底前就會將疫苗後期實驗的關鍵數據交給食品藥品監督管理局（FDA），若是獲得批准，就能在年底前發行數十萬劑疫苗。布爾拉也坦承，輝瑞已在疫苗開發上投資約15億美元（約台幣438億元），若屆時無法發行，可能會對公司造成巨大衝擊，「說到底就是錢，儘管會很痛苦，這不至於讓公司破產。」

輝瑞是三家疫苗進入最終測試階段的藥廠之一，另外兩家則是Moderna與阿斯利康（AstraZeneca）。輝瑞11日也向FDA遞交提案，將後期測試階段的實驗參與者從3萬人上調至4.4萬人。

今年7月時美國政府宣布，會支付19.5億美元給輝瑞，購買1億劑疫苗，這也被視為總統川普防疫政策的一環。不過即便疫苗能在年底發行，也有可能出現供應短缺，因為此款疫苗必須在時間間隔內注射兩劑，各州會面臨後勤資源的挑戰，例如建立注射地點、注射時使用到的器材分配等問題。

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