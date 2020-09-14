　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輝瑞投「458億」研發　新冠疫苗若10月批准…最快年底就可上市

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠病毒疫苗。（圖／路透）

▲輝瑞的新冠疫苗預計最快可能在年底上市。（圖／路透）

▲▼新冠病毒疫苗。（圖／路透）記者張方瑀／編譯

美國藥廠輝瑞（Pfizer）執行長布爾拉13日表示，若是該公司製造的新冠疫苗如期獲得批准，預計年底就能向美國人發放。他指出，目前輝瑞在疫苗開發上已投入約15億美元的資金，若屆時無法發行，可能會公司財務造成巨大衝擊。

根據CNBC報導，布爾拉（Albert Bourla）表示，輝瑞10月底前就會將疫苗後期實驗的關鍵數據交給食品藥品監督管理局（FDA），若是獲得批准，就能在年底前發行數十萬劑疫苗。布爾拉也坦承，輝瑞已在疫苗開發上投資約15億美元（約台幣438億元），若屆時無法發行，可能會對公司造成巨大衝擊，「說到底就是錢，儘管會很痛苦，這不至於讓公司破產。」

輝瑞是三家疫苗進入最終測試階段的藥廠之一，另外兩家則是Moderna與阿斯利康（AstraZeneca）。輝瑞11日也向FDA遞交提案，將後期測試階段的實驗參與者從3萬人上調至4.4萬人。

今年7月時美國政府宣布，會支付19.5億美元給輝瑞，購買1億劑疫苗，這也被視為總統川普防疫政策的一環。不過即便疫苗能在年底發行，也有可能出現供應短缺，因為此款疫苗必須在時間間隔內注射兩劑，各州會面臨後勤資源的挑戰，例如建立注射地點、注射時使用到的器材分配等問題。

►台灣將獲新冠肺炎疫苗分配權　和COVAX簽約
►牛津大學：新冠疫苗安全無虞　恢復第三階段人體試驗
►踩碎川普疫苗夢！佛奇預測「2021年人類生活」：疫情疲乏將帶來災難

►理膚寶水溫泉舒緩噴液！修復肌膚超有感

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／朱雪璋到台灣了！松山機場隔離室「視訊偵訊」
混血港姐裸照瘋傳！　「巨胸1顆痣」認出身分…2特徵曝真相
iPhone有內建新冠肺炎「暴露通知」　莊人祥回應了
快訊／菅義偉將成新日本首相！377票當選自民黨魁
快訊／雨區擴大！　15縣市大雨特報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普怕了金正恩！突襲造訪南北韓邊境　出門前親吻訣別梅蘭妮亞

快訊／菅義偉377票當選自民黨魁！農家之子將成新日本首相

輝瑞投「458億」研發　新冠疫苗若10月批准…最快年底就可上市

2月前喜搬家與阿公同住！16歲女反遭「酒醉爺」暗夜砍殺血染廚房

11月選戰還沒贏！川普2024還想再選　擬提「協商」挑戰憲法限制

惡男闖餐廳擄走4歲女童　被練武老闆「剪刀腳」打趴滿臉鼻血！

研究：新冠病毒入侵大腦　「挾持腦細胞繁殖」逼鄰近細胞窒息死亡

62歲寡婦閃嫁28歲尪！　相差34歲…新郎樂歪：感謝她接受我的愛

讓出生7天女嬰曬曬太陽　阿姨驚嚇目睹家中獵犬咬斷她手臂

尼泊爾大雨釀土石流　清晨爆發…村民來不及逃！造成11死22失蹤

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

川普怕了金正恩！突襲造訪南北韓邊境　出門前親吻訣別梅蘭妮亞

快訊／菅義偉377票當選自民黨魁！農家之子將成新日本首相

輝瑞投「458億」研發　新冠疫苗若10月批准…最快年底就可上市

2月前喜搬家與阿公同住！16歲女反遭「酒醉爺」暗夜砍殺血染廚房

11月選戰還沒贏！川普2024還想再選　擬提「協商」挑戰憲法限制

惡男闖餐廳擄走4歲女童　被練武老闆「剪刀腳」打趴滿臉鼻血！

研究：新冠病毒入侵大腦　「挾持腦細胞繁殖」逼鄰近細胞窒息死亡

62歲寡婦閃嫁28歲尪！　相差34歲…新郎樂歪：感謝她接受我的愛

讓出生7天女嬰曬曬太陽　阿姨驚嚇目睹家中獵犬咬斷她手臂

尼泊爾大雨釀土石流　清晨爆發…村民來不及逃！造成11死22失蹤

吳斯懷稱：「都我去統戰他們！」　不懼中國樂見海峽論壇

新電價費率今天傍晚揭曉　穩定民生可望連五凍

打臉酸民！「再睡5分鐘」分店地點曝　網一看薪水驚呼：贏上班族

侯友宜與21名國民黨立委便當會　盼替新北向中央爭取727億補助

川普怕了金正恩！突襲造訪南北韓邊境　出門前親吻訣別梅蘭妮亞

有才又辣還是賽車手　南韓鄭宥娜讓你絕對心動

買賣虛擬點數吸金27億千人受害　集團成員爽買房買超跑！20人起訴

中職二軍／相隔1年4個月投滿5局　陳琥退場勝投候選人

快訊／王金平：國民黨若拒出席海峽論壇「我就不去」

蔡阿嘎免費包站慶生！桃捷董座千字文撇圖利…曝「雙方互惠千萬」

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

國際熱門新聞

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

愛妻哥幫買衛生棉　遭羞辱「爬回車上爆哭」

即／菅義偉當選自民黨魁！將成新任日本首相

洛杉磯2警遭爆頭　川普痛罵槍手「畜生」

歐中峰會前夕　德大報：中國年代已結束

62歲寡婦閃嫁28歲尪　新郎樂歪

他包辦「頭獎+二等獎」　每年躺著爽領858萬

全球單日30萬7930例創新高！3國「貢獻18萬」

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

他新婚15天自殺！嫩妻崩潰3樓跳下

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

病毒來自實驗室　疫苗未來恐無效

稱新冠是「懲罰同性婚姻」　烏克蘭主教確診

更多熱門

相關新聞

新冠肺炎再增1例境外！全台累計499例

新冠肺炎再增1例境外！全台累計499例

中央流行疫情指揮中心今（14）日再宣布一名新冠肺炎境外移入確診病例（案499），個案為菲律賓籍20多歲女性，今年9月10日自菲律賓入境，來台目的為工作。

新冠肺炎確診增1人！全台累積499例　指揮中心14時說明

新冠肺炎確診增1人！全台累積499例　指揮中心14時說明

川普提2024還想再選　擬提「協商」挑戰憲法

川普提2024還想再選　擬提「協商」挑戰憲法

莊敬高職首批境外生38人抵台隔離

莊敬高職首批境外生38人抵台隔離

新冠病毒入侵大腦　逼鄰近細胞窒息亡

新冠病毒入侵大腦　逼鄰近細胞窒息亡

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗輝瑞北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

武界壩3死1失蹤　她批違法貪玩「不應國賠」

網美甜笑拍照…鏡中驚見「銷魂David」

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面