拋棄男友和2孩嫁給「一棵老樹」　她開心讚新婚周年：正確的決定

I’m hopelessly ‘treevoted’ to protecting and preserving our #greenlung #saverimrosevalley The Elder is looking well groomed in this one!...x... pic.twitter.com/LlYqm50lhg — Kate Rose Elder Fuller (@KateRoseElder1) October 1, 2019

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子去年特別拋棄男友以及2名孩子，只為嫁給一棵老樹，近來她與朋友一同到「新婚丈夫」旁慶祝結婚一周年，並表示這是她人生做過最棒的決定，但也坦承，這件事對於她2名孩子尤其是15歲的長子來說，會覺得很尷尬。

居住在默西賽德郡(Merseyside)的38歲女子凱特(Kate Cunningham)，去年9月決定嫁給塞夫頓(Sefton)里姆羅斯山谷鄉村公園(Rimrose Valley Country Park)的一棵接骨木樹(Elder tree)，婚後還特別「冠夫姓」，將自己的姓氏從坎寧安(Cunningham)改為埃德(Elder)。

其實凱特會選擇和樹結婚，是受到當地居民的抗議活動影響。英國公路局為了修建一條新的公路，原本計畫大規模砍除公園內樹木，凱特為了保護樹木，決定與自己愛上的其中一棵接骨木樹結婚，最後成功阻止公路開發。

凱特表示，每周她都會前來看望「老公」5次，並持續提醒大眾要重視「樹權」，「樹木對我來說永遠都是第一順位，他們令我感覺到活著，我從來沒有後悔過，雖然這讓我的15歲兒子有點尷尬，不過現在他也能理解我的想法，讓我更有自信，完全不需要去在乎別人怎麼說」，未來也沒有離婚的打算。

▼女子愛樹愛到決定和樹結婚。（圖／示意圖／達志影像）

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