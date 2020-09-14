聽障男賣彩券獨撐家計　台彩業代助逆轉勝「榮獲最感人工作貢獻獎」

▲台灣彩券業務代表陳君帆（左）獲得「2020最感人工作貢獻獎」的「金融/工商類」冠軍。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

公益彩券每位弱勢經銷商背後都有永不放棄的人生故事，像是公益彩券經銷商張毓鑛，要照顧有精神疾病的弟弟、憂鬱症的妹妹、患有肺腺癌第三期的媽媽，本身有聽障的他，又不擅長經營彩券行，導致虧本慘賠，所幸台彩業務代表陳君帆協助改善經營方式，終於扭轉彩券行生意，讓店主能靠自己撐起家庭。

陳君帆也因此獲頒1111人力銀行舉辦的「2020最感人工作貢獻獎」的「金融/工商類」冠軍，他今天領獎時，感性地說「我內心很感動」，也很榮幸獲獎，這份工作帶給他相當大的成就感，同時也把這份榮耀獻給其他一起打拼的台彩同仁。

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把每一間經銷商都視如朋友，拚盡全力給予最實際的協助，陳君帆談起他服務的聽語障礙經銷商張毓鑛，不但要照顧有精神疾病的弟弟、憂鬱症的妹妹、患有肺腺癌第三期的母親，必須一肩扛起家庭經濟重擔，因此白天從早上9點到晚上8點，開彩券行，晚上11點到隔天早上8點兼做補道路坑洞的臨時工。

白天疲倦的張毓鑛，常忘記戴助聽器，或是在店內打瞌睡，面對買彩券的客戶，也常因為要確認下單的張數、金額，必須重新覆誦確認，沒想到，卻被誤解為，故意模仿取笑客戶說話，導致客戶生氣離去。

▲陳君帆為改善經銷商生活，願意花費2倍的時間找到營運上的難題，讓業績得以穩定成長。（圖／記者湯興漢攝）

陳君帆表示，看著張毓鑛有企圖心，想經營公益彩券卻用錯方法，進而展開搶救業績大作戰，多花2倍的時間深入了解營運狀況，決定從只有車流卻沒有人潮的店面著手，輔導搬移到新店面，重新指導所有開店流程，及銷售相關技巧，才讓業績慢慢穩定成長。

針對張毓鑛是聽障朋友，導致客群流失，陳君帆想出個辦法，請張毓鑛在店裡貼出「我有重聽，請大家多多包涵」的告示，讓民眾來店購買時，多一份耐心與接納。

歷經將近一年的時間，張毓鑛的門市營運重新步入正軌，從每月10萬的業績到每月突破百萬，陳君帆開心地說「從零到現在有這樣的成績，是靠他自己努力與我們的協助」，如今可以靠自己的力量，撐起一家的經濟，「我內心很感動」。

陳君帆也提及，他加入台灣彩券從事通路營運已有10年的時間，協助每一位經銷商，儘管在服務過程中，相當辛苦但一切都很值得，也獲得滿滿的成就感，未來將繼續了解每位經銷商的營運狀況，透過圖示與其他店家的範例來輔導，以達成改善經銷商生活的目標。