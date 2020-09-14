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武界壩初步研判電路絕緣不良　台電：若人為疏失會負責

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▲水力電廠隨時會因各種情況排放水，因而台電於電廠至河床排洪沿線與警方共同設有警示牌，提醒民眾勿入溪中，今日憾事發生，台電痛心之餘，再次呼籲民眾勿於水力電廠下游河床從事露營等活動，以確保生命安全，圖為大觀電廠(武界壩)下游警示牌。（圖／台電提供）

▲水力電廠隨時會因各種情況排放水，因而台電於電廠至河床排洪沿線與警方共同設有警示牌，提醒民眾勿入溪中，今日憾事發生，台電痛心之餘，再次呼籲民眾勿於水力電廠下游河床從事露營等活動，以確保生命安全，圖為大觀電廠(武界壩)下游警示牌。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

針對昨(13)日清晨南投大觀水力電廠武界壩6號閘門異常開啟，致下游於栗栖溪河床野外露營的民眾遭遇不幸，台電內部初部研判為傳輸電纜電路絕緣不良，導致閘門異常開啟，初步先排除蛇鼠動物誤觸的可能性，台電表示，目前配合檢調調查，若有人為疏失會負責。

台電內部查核表示，其閘門可由壩體所在的控制室操作，或是透過大觀電廠遠端控制，但須經授權後才能由其中一項控制，內部也排除因為山區老鼠等動物闖入控制箱，啟動閘門開啟才造成意外，經濟部與台電人員今天下午將實地查核釐清真相。

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台電表示，水庫放水會發廣播警告下游民眾，但這次水閘門因故障而無預警開啟，因此來不及發布警報，無法通知下游居民，而事故地點為不能進入區域；昨已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，也再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。

台電表示，台電總經理鍾炳利預計今天南下親自慰問罹難者家屬，並致贈慰問金；台電強調，類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩依規定每半年均進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常。

依據台電公布的時間表可知，閘門第一次異常開啟到緊急關閉處理相差16分鐘。其值班人員值班時會待在控制室裡或進行設備巡邏，閘門開啟時控制室會亮燈，但因值班人員已被檢察官帶回，台電表示，目前尚無法釐清值班人員在第一次異常開啟時有無及時處理，或是待低水位警報才處理。

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