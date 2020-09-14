0050大戰永續ETF！1張圖曝光「績效＆殖利率」　這檔ETF最會賺

圖文／鏡週刊

日前台股重挫，爆出逾3400億元天量，國民ETF鐵三角元大台灣50、元大高股息及國泰永續高股息，吸引大量散戶蜂擁而至；其中，國泰永續高股息ETF成交量爆出12萬張大量，超過其他台股ETF總和，讓人見識到永續投資產品的威力。投資人在挑選相關產品時，可留意二件事。

第一是投資人相當關心、且影響長期投資績效的費用問題。以元大台灣50為例，每年管理費為0.32%，而元大臺灣ESG永續ETF要視規模而定，20億以下為0.45%、20億至50億間收取0.35%，超過50億則為0.3%；目前元大臺灣ESG永續ETF規模約72億，因此管理費比元大台灣50便宜。

費用最優惠的則是富邦公司治理ETF，每年管理費一口價0.15%，比元大臺灣ESG永續ETF便宜一半。至於國泰永續高股息ETF，管理費為0.25%，也較富邦公司治理ETF高一些。

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再來，則是退休族或金流需求者最關心的配息頻率。先看元大台灣50，每年6月底及12月底是收益分配評價日、且會在45個營業日內完成配息，等於一年配息兩次；富邦公司治理也是半年配，每年6月底及10月底會進行當年度收益分配評價。

至於元大臺灣ESG永續ETF則是一年配息一次，每年10月底進行收益分配評價；最猛的是國泰永續高股息，一年配4次、為台股首檔季配息ETF，每年1、4、7、10月底為評價日，並於45個營業日內完成配息。對考量現金流的投資人來說，有較強的誘因。

進一步來看永續ETF與0050的現金殖利率表現；其中，元大臺灣ESG永續ETF、國泰永續高股息ETF目前還未有配息紀錄，而過去4年，富邦公司治理ETF平均殖利率約4%，過去16年0050平均殖利率約3.4%。



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