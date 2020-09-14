　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

成分股超互補！買元大台灣50「再配這檔ETF」：不是0056

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

台積電先進製程技術獨步全球，表現亮麗，是不少台股ETF中的重要成分股。

圖文／鏡週刊

繼去年元大臺灣ESG永續ETF問世，掀起市場熱議後，日前國泰永續高股息ETF上市，更創下國內ETF掛牌規模最大紀錄。如今國內訴求永續主題的ETF共有3檔，各有哪些特色？而與ETF老大哥元大台灣50相比，何者勝出？

台股8月份站穩12500點，成交量屢創歷史紀錄，在多頭急噴、資金蜂擁而至下，不選股、買進一籃子好標的的ETF，成了投資人搶搭多頭列車的首選；其中，國泰永續高股息ETF於8月份每日交易張數皆名列前茅、1個月交易量逾52萬張，其餘22檔台股原型ETF總計則是65萬張，讓人見識到永續投資產品的威力。

目前台股市場有3檔ETF和「永續」概念、ESG（E：環境議題、S：社會責任、G：公司治理）相關；分別是富邦公司治理、元大臺灣ESG永續及國泰永續高股息ETF。對投資人來說，這3檔產品究竟有何差異？與國內ETF老大-元大台灣50相比是否更值得入手？

[廣告]請繼續往下閱讀...

想要了解一檔ETF及其表現，第一步是先看懂一籃子股票內容，並對標的指數有些概念。以元大台灣50為例，標的指數即台股前50大上市公司，簡單易懂。而截至7月底前、前10大持股包括：台積電、聯發科、鴻海、台達電、中華電、大立光、台塑、兆豐金、中信金及南亞，占權重達68%。

再比較3檔永續主題ETF，會發現元大臺灣ESG永續、及富邦公司治理ETF與元大台灣50相似度極高。其中，元大臺灣ESG永續ETF又有「低價版0050」之稱，比較前10大持股，果然前5名長相一模一樣，而前10大持股中僅有兩檔標的不同，對偏好追求大型龍頭股表現的人來說，替代性強。

而富邦公司治理ETF成分股條件，雖聚焦在公司治理評鑑前20%標的，即ESG中的公司治理，但細看前10大成分股，會發現與元大臺灣ESG永續、元大台灣50持股相似度高，共有7檔標的相同。意思是投資人若拿100元出來，不管買這3檔中哪一檔，有超過60元以上，會買到相同標的，而且第一大成分股都是台積電、權重至少占3成以上。

相較下，人氣爆棚的國泰永續高股息ETF，就與元大台灣50有很強的互補性；前10大持股分別是，廣達、英業達、光寶科、微星、群光、大聯大、華碩、世界、聯電及和碩，共占權重約39%，不但長相完全不同，就連產業及個股也更分散。


更多鏡週刊報導
【永續ETF尬0050 2】成本更低、殖利率更高　這檔ETF超會賺
【永續ETF尬0050 3】一張10萬太貴？　親民版0050用1/4價買得到
【永續ETF尬0050 4】0050與0056有替代品　低價版國民ETF組合出列

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
藏壽司股票「20萬」爽抽中！大眼女主持節目上開手機...秒嚇
醫師手術出包…男星臉嚴重變形！　「腫如西瓜」血管險爆裂
剛領到獎金！新手IT男「想存股台積電」　一說同事全笑歪：笨蛋
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

三大名師推薦熱門潛力股！漲價題材股、業績爆發股...6檔報你知

外資連9周提款台股煞不住　投資人選股可留意4族群

成分股超互補！買元大台灣50「再配這檔ETF」：不是0056

擺脫月光族！台新Richart推2子帳戶功能　理財從養肥小金庫開始

NVIDIA若成功收購Arm　TrendForce：美國將主導全球晶片產業發展

藏壽司股票「20萬」爽抽中！大眼女主持節目上打開手機...秒嚇呆

剛領到獎金！新手IT男「想存股台積電」　一說同事全笑歪：笨蛋

國內3檔REITs遭狙擊清算　新光金盼「事不過三」採取2措施因應

低檔買盤湧現！資金湧向中國股票型ETF

快訊／國內電價首度連五凍！每度平均電價維持2.6253元

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

三大名師推薦熱門潛力股！漲價題材股、業績爆發股...6檔報你知

外資連9周提款台股煞不住　投資人選股可留意4族群

成分股超互補！買元大台灣50「再配這檔ETF」：不是0056

擺脫月光族！台新Richart推2子帳戶功能　理財從養肥小金庫開始

NVIDIA若成功收購Arm　TrendForce：美國將主導全球晶片產業發展

藏壽司股票「20萬」爽抽中！大眼女主持節目上打開手機...秒嚇呆

剛領到獎金！新手IT男「想存股台積電」　一說同事全笑歪：笨蛋

國內3檔REITs遭狙擊清算　新光金盼「事不過三」採取2措施因應

低檔買盤湧現！資金湧向中國股票型ETF

快訊／國內電價首度連五凍！每度平均電價維持2.6253元

新北環保局「三高三流五到」深度稽查　開罰違規水污染廠商2190萬

印軍稱：山地師全面部署邊境各地　只差一個「導火線」

熱褲妹趴男大腿「外套蓋頭」！網狂酸：高鐵偷吃東西...本尊回應

12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發

老公搭上兒補教師…車震教學「吃香腸」！她一聽鹹濕錄音崩潰

罷捷173份補件通過！四叉貓：不看好第二階段

三大名師推薦熱門潛力股！漲價題材股、業績爆發股...6檔報你知

三級片女星離婚億萬內衣大王！　「生子得豪宅」11年豪門婚突告終

新確診激增「死亡料再攀升」　WHO：歐洲疫情10、11月更艱難

外資連9周提款台股煞不住　投資人選股可留意4族群

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

財經熱門新聞

一票全靠爸媽繳頭期款　他教：買小間來跳

他求解「鏟花師年薪千萬」年輕人卻不做！內行笑了

國產冷氣「靠這點」取勝！4種地方超愛用

謝金河：大亨斥資5億元開新餐廳　這個城市將出現新變化！

更有效使用「365存錢法」！網曝2秘訣

錯過藏壽司還有汎德永業！抽到現賺21萬

新手想存台積電　同事笑歪：笨蛋

電機系起薪高！畢業卻選擇國考2關鍵曝

貓派輸了！　資策會公布台灣前三熱門飼養類型

「再睡5分鐘」分店地點曝　薪水贏上班族

武界壩初步研判電路絕緣不良　台電：若人為疏失會負責

快訊／國內電價首度連五凍！每度平均電價維持2.6253元

汎德永業抽中1張現賺18萬元

更多熱門

相關新聞

老婆崩壞！新垣結衣不良太妹照曝光

老婆崩壞！新垣結衣不良太妹照曝光

日劇《寵女青春白皮書》昨晚迎接大結局，「國民老婆」新垣結衣友情演出男主角室剛病逝的老婆，雖戲份不多，但也成為每周播出的觀眾最期待的「彩蛋」。結局中新垣結衣角色的過往也跟著曝光，她換上橘色捲髮和暴走族的特攻服，原來過往曾是不良太妹，還爆粗口「找死啊」，不過這樣的她並沒有嚇跑「老公們」，不少觀眾看了說：「這樣的結衣還是好美。」

免費VR遊戲重建過去的巴黎聖母院

免費VR遊戲重建過去的巴黎聖母院

良心要黑！他們聯手殺人還寫保證書

良心要黑！他們聯手殺人還寫保證書

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

台首宗分屍案死者頭顱續長毛髮　楊日松和祂聊天

台首宗分屍案死者頭顱續長毛髮　楊日松和祂聊天

關鍵字：

鏡週刊台灣50元大台灣50永續ETF國泰永續高股息

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

謝忻宣布重大決定「重返教職」！

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面