成分股超互補！買元大台灣50「再配這檔ETF」：不是0056

圖文／鏡週刊

繼去年元大臺灣ESG永續ETF問世，掀起市場熱議後，日前國泰永續高股息ETF上市，更創下國內ETF掛牌規模最大紀錄。如今國內訴求永續主題的ETF共有3檔，各有哪些特色？而與ETF老大哥元大台灣50相比，何者勝出？

台股8月份站穩12500點，成交量屢創歷史紀錄，在多頭急噴、資金蜂擁而至下，不選股、買進一籃子好標的的ETF，成了投資人搶搭多頭列車的首選；其中，國泰永續高股息ETF於8月份每日交易張數皆名列前茅、1個月交易量逾52萬張，其餘22檔台股原型ETF總計則是65萬張，讓人見識到永續投資產品的威力。

目前台股市場有3檔ETF和「永續」概念、ESG（E：環境議題、S：社會責任、G：公司治理）相關；分別是富邦公司治理、元大臺灣ESG永續及國泰永續高股息ETF。對投資人來說，這3檔產品究竟有何差異？與國內ETF老大-元大台灣50相比是否更值得入手？

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想要了解一檔ETF及其表現，第一步是先看懂一籃子股票內容，並對標的指數有些概念。以元大台灣50為例，標的指數即台股前50大上市公司，簡單易懂。而截至7月底前、前10大持股包括：台積電、聯發科、鴻海、台達電、中華電、大立光、台塑、兆豐金、中信金及南亞，占權重達68%。

再比較3檔永續主題ETF，會發現元大臺灣ESG永續、及富邦公司治理ETF與元大台灣50相似度極高。其中，元大臺灣ESG永續ETF又有「低價版0050」之稱，比較前10大持股，果然前5名長相一模一樣，而前10大持股中僅有兩檔標的不同，對偏好追求大型龍頭股表現的人來說，替代性強。

而富邦公司治理ETF成分股條件，雖聚焦在公司治理評鑑前20%標的，即ESG中的公司治理，但細看前10大成分股，會發現與元大臺灣ESG永續、元大台灣50持股相似度高，共有7檔標的相同。意思是投資人若拿100元出來，不管買這3檔中哪一檔，有超過60元以上，會買到相同標的，而且第一大成分股都是台積電、權重至少占3成以上。

相較下，人氣爆棚的國泰永續高股息ETF，就與元大台灣50有很強的互補性；前10大持股分別是，廣達、英業達、光寶科、微星、群光、大聯大、華碩、世界、聯電及和碩，共占權重約39%，不但長相完全不同，就連產業及個股也更分散。



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