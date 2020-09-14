他求解「鏟花師年薪千萬」年輕人卻不做：2年能買房　內行全笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

「鏟花」是機械生產線中的關鍵技術，由於機器難取代，在國外被視為一種藝術，而鏟花師更受到極高尊崇。就有網友好奇問說，「鏟花師年薪千萬，年輕人怎麼都不肯做？」引來熱烈討論，許多內行直言，這不僅是技術活，職業傷害也不可輕忽；還有人不禁吐槽，「有百萬就要偷笑了。」

所謂的鏟花技術，是用人工來做微量的鏟削，以矯正機械加工所留下的誤差，舉凡航太機械、工廠設備軌道、機台底座、地底油管，甚至是潛水艇，只要機械有接合面，就與這項「藝術」脫離不了關係。

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一名網友日前就在PTT發文提到，「機械產業最不能缺少的就是鏟花師，像影片中這位師傅，年薪1000萬起跳，他的兄弟們努力一點，年薪甚至上看1300萬，是台GG員工、聯發科精英至少5倍以上。」

▲網友好奇，為何年輕人不做鏟花師。（圖／翻攝自PTT）

他表示，「就是拿一根鐵棍，在鋼板上戳來戳去，磨啊磨的，2020年的現在更進步了，把鐵棍固定在肚子，用腰部的力量來回戳動就好，這麼好的工作機會，做個1、2年直接用現金買車、買房，為什麼好逸惡勞的年輕人不肯從事呢？」

一席話戳笑不少人，許多鄉民忍不住吐槽，「X這超難吧」、「沒天賦10年都練不出來」、「30年後才有年薪千萬，剛入行1天500」、「這種吃技術的，你想入行還要問人家肯不肯收你、教你咧」、「引水師、鏟花師年薪都千萬，但師徒制且門檻高」、「這個技術短時間是無法一夜致富的，這很仰賴時間與心力，長期下來不僅腰部以下問題很多，手部也都有職業病，雖然錢很多，但說真的...年輕人（包含我）無法在這技術面深入」。

▲鏟花技術不容易啊。（圖／東森新聞）

事實上，鏟花看似容易，但連資深師傅都直言，「尚難熟悉全部鏟花技巧與要領。」畢竟每天重複彎腰動作上萬次，同時需要專業技術，還得有足夠的耐心、細心與體力；不過，多年前台灣已發展出較符合人體工學的作法，所以跟早期的師傅相比，至少親民了一些。

另外，業者也坦言，因為工作單調，年輕人大多不願嘗試，就算祭出高薪待遇，人才缺口仍相當大。況且也並非一入行就有如此優渥的待遇，必須熬過學徒時期，累積一定的資歷，才會有可觀的收入。