武界壩閘門故障「野生動物惹的禍？」　經部、台電下午派員實地了解

▲水力電廠隨時會因各種情況排放水，因而台電於電廠至河床排洪沿線與警方共同設有警示牌，提醒民眾勿入溪中，今日憾事發生，台電痛心之餘，再次呼籲民眾勿於水力電廠下游河床從事露營等活動，以確保生命安全，圖為大觀電廠(武界壩)下游警示牌。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

南投大觀水力電廠武界壩六號閘門昨（14）日兩度異常開啟，導致下游野外露營民眾遭遇不幸，台電內部查核表示，其閘門可由壩體所在的控制室操作，或是透過大觀電廠遠端控制，但須經授權後才能由其中一項控制，內部也排除因為山區老鼠等動物闖入控制箱，啟動閘門開啟才造成意外，經濟部與台電人員今天下午將實地查核釐清真相。

台電表示，水庫放水會發廣播警告下游民眾，但這次水閘門因故障而無預警開啟，因此來不及發布警報，無法通知下游居民，而事故地點為不能進入區域；昨已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，也再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。

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台電表示，對於事故感到相當痛心與遺憾，並由總經理成立應變小組調查事故原因，目前已排除閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱及機械驅動系統等問題，尚在釐清是否為可程式控制器及通訊系統的問題，至於是否有其他異常或人為因素，正持續釐清當中。

台電說明，位於南投仁愛鄉的大觀水力電廠武界壩共有11個閘門， 6號閘門於昨天清晨4時12分第1次異常開啟，4時21分低水位警報，值班人員於4時28分緊急強制關閉6號閘門，當時閘門已達全開度為6公尺，4時43分閘門完全關閉，放流水量約為208 CMS(立方公尺/秒)。5時8分6號閘門再次異常開啟，值班人員立即於1分鐘內於5時9分緊急關閉並切斷電源，當時閘門開度為36公分，放水量較低。

台電表示，類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩依規定每半年均進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，預計下次例行檢查為10月中旬。