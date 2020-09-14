最有錢／1堂價值千萬理財課！投資被騙靠3招翻轉逆境

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想投資股票賺大錢，早日實現財富自由，卻一不小心踏入萬丈深淵，賺大錢變成賠很大，股權奶爸黃毅夫千萬資產一夕之間賠到剩百萬，連憂鬱症都纏上身，靠著重整投資理財術，再滾出千萬身家，到底在投資股海中有那些事情要注意？9月14日《雲端最有錢》邀請股權奶爸黃毅夫、兩性作家薇薇、財經專家邱敏寬，來替大家分析最新的財經動向。

美股9 月進入不平靜，從 9 月的高點以來，道瓊指數下跌了 6％，科技類股的那斯達克更是跌了 10％，費半指數也大跌 12％，美股科技股的估值過高，引發了這一波的回調，以台股電子股與美股科技股的高度連動來看，須提防修正變成了反轉。

而台股正處在歷史高檔區震盪盤整，外資在 8 月一口氣匯出超過千億元，格外受到矚目，從近期外資操作來看，可看出並未看壞台灣資本市場。但看籌碼分析有哪些關鍵指標？只要籌碼消息好就進場？還是應該再等等？

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股票搭配權證放大槓桿，讓你賺更快，但是其中的風險你知道嗎? 兩性作家薇薇，家人玩股票玩到賠掉3棟房子，讓她成為股市保守派，卻能靠著買股票月入10萬，投資房地產更是穩賺不賠，不到30歲就坐擁6套房，到底怎麼做才能谷底翻身呢？跟著股權奶爸黃毅夫、兩性作家薇薇、財經專家邱敏寬，一堂價值千萬的理財課，從投資慘賠千萬的教訓中學習勝利方程式，讓你在茫茫股海中逆風翻盤！更多精采內容請鎖定9月14日的《雲端最有錢》！