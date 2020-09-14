加州野火奪33人命　低濕度強風吹釀「大規模死亡」隱憂

▲加州大火狂燒，目前已確認33人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

致命野火席捲美國西部俄勒岡、華盛頓和加州，奪走了至少33人的性命、數十人失蹤、幾千棟建築物和6座小鎮被毀，上萬人流離失所；所幸在消防員的努力下，所有失蹤者都已被尋回。目前美西刮起了低濕度的強風，可能會再次助長火勢，政府認為，他們很有可能會迎來「大規模的人員死亡」。

據美聯社報導，森林大火讓西海岸化為人間煉獄，處處都是熊熊烈火、天空也被火光照映得像血一樣紅。華盛頓和俄勒岡近日被煙霧籠罩，滾滾濃煙讓西雅圖、舊金山和俄勒岡州的波特蘭成為世界上空氣品質最差的城市之一，對數百萬人的健康構成威脅。煙霧彌漫空中，散發著刺鼻的金屬氣味。縱使這些煙霧導致人們呼吸困難，但它可以阻擋陽光，讓溫度降低，有利於控制火勢。

▲加州大火讓數萬人流離失所。（圖／達志影像／美聯社）

大火已造成33人死亡，所幸在消防員的努力下，所有的失蹤者已被尋回，不過，低濕度和強風可能會再次助長火勢。災情最嚴重的俄勒岡州南部到加利福尼亞州北部將持續紅色警報直至14日晚間。有官員指出，無法控制的火勢將讓人們難以提前疏散，這有可能會引起「大規模死亡」。而俄勒岡州應急管理辦公室主任菲爾普斯（Andrew Phelps）指出，隨著越來越多的屍體被找到，他們正為接受更多的死亡做好準備。

近年來，許多研究都認為，美國頻繁發生大規模野火事件與人為的全球暖化有關。但川普卻指責大火發生的原因是由於森林管理不善，他已經批准了37項《斯塔福德法案》聲明，授權聯邦緊急事務管理署協調所有救災工作。白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）在CNN的採訪中也表達了同樣的看法，認為加州多年來因預算削減，而沒有管理森林的意願，才讓這次的大火有機可乘。

受災州屬的3位民主黨籍州長表示，火災是氣候變化的後果，並準備在川普14日訪問加州，聽取火災情況通報之前，請他做出解釋。加州規模最大的20場野火中，今年就佔了6場。氣候專家過去推論，美西野火的規模和破壞力將持續增加，但這一切比他們預測的來得更早。