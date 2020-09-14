遙遙領先！日自民黨魁選舉今開票　菅義偉將獲70%議員支持

▲日本官房長官菅義偉角逐下任自民黨總裁。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本執政黨自民黨新任黨魁將在14日下午出爐，截至目前為止，備受矚目的菅義偉已在26個地區的「地方票」中取得52票，剩餘地區則會在「國會議員票」投票開始前陸續開票。據悉，菅義偉已鞏固7成的國會議員票，在地方票上也獲得巨大支持，可望成為下一屆自民黨魁，躍升新任日本首相。

日本首相安倍晉三日前傳出因病請辭，所屬自民黨也開始陸續準備新任黨魁選舉事宜。根據《日本放送協會》報導，此次自民黨黨魁選舉是前任黨魁臨時請辭，因此可以省略黨員投票，僅採「國會議員票」與由47都道府縣支部聯合會各投3票的「地方票」選出，共計535票。

▲自民黨新任黨魁候選人岸田文雄（左）、菅義偉（中）以及石破茂（右）。（圖／路透）



其中佔394票的國會議員票將於14日下午3時半開出，而佔141票的地方票目前已經開出菅義偉52票、石破茂27票以及岸田文雄8票，剩餘票數將於國會議員投票前全數開出。根據自民黨各派系先前表態，菅義偉預計可獲得70%的國會議員支持，有望成為下任自民黨黨魁。

自民黨14日下午2時起將於東京的某飯店內舉行參議兩院議員總會，屆時國會議員與各都道府縣支部聯合會代表將進行投票，並於下午3時半正式公布開票結果，選出新任黨魁。在國會議員票中，自民黨內的細田派、麻生派、二階派、石原派以及竹下派的多數議員都曾公開表態支持菅義偉，此外，部分谷垣集團與無派系議員也公開支持菅義偉。

另一方面，投票結果出爐後，16日將召集臨時國會，並在參眾兩院的本會議中進行總理大臣指名選舉，正式選出第99屆日本首相。