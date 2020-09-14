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反川普大將彭博豪砸1億美元　助拜登奪下佛羅里達州

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▲▼前紐約市長彭博。（圖／路透）

▲前紐約市長彭博。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

前紐約市市長麥克.彭博（Michael Bloomberg）13日公開表示，將資助拜登1億美元 （約新台幣29.2億元）拿下佛羅里達州，讓民主黨的資金可以投入在其他關鍵搖擺州，也能迫使川普團隊將更多的競選資源投放在佛州戰場。這筆1億元的資金將被用於鼓勵佛州選民投票，以及為拜登在拉美裔族群中拉票。

全美第三大州的佛羅里達截至2019年為止，人口已經達到2100萬，其中有將近20％的拉美裔人口，1959年古巴革命後，邁阿密等地也收容了大批古巴難民。2016年總統大選時，川普在佛州以1.2%的微弱差距贏過對手希拉蕊，近年來逐漸成為共和黨重要根據地。

川普對此回應，「我以為小麥克（彭博）花了將近20億，然後給出在大選史上最糟糕無能的辯論會表現後，就已經徹底結束他的民主黨政治路。去拯救紐約市吧。」

根據真清晰政治（RealClearPolitics）最近的民調，拜登在佛州僅僅領先對手川普1.2％。但對於川普而言，若想要延續連任之路，拿下佛州的29張選舉人票對他來說至關重要，特別是在面對密西根州、威州、賓州的選情都告急後。

彭博是第三代俄羅斯猶太移民，在《富比士》2020全球富豪榜名列第14名，2001年首次競選紐約市長後一路連任至2013年，今年與拜登角逐候選人失敗後，大方向民主黨全國委員會提供剩餘的1800萬美元競選資金，轉讓出13間競選辦公室的租約，也出資幫助民主黨進行選民登記。

耶魯大學教授佛曼（Howard Forman）表示，「沒有人能做出比彭博更好的反擊了；沒有人能比彭博更了解川普的真面目；沒有人比彭博更志在擊敗川普。他是川普最深的夢靨。」

相較於拜登8月破紀錄籌得3億多美元，川普在競選經費上就顯得捉襟見肘，上周曾坦言，目前競選團隊找不到捐款人和資金，如果有必要會願意自掏腰包1億美元助選。

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