羅智強爆「台電年花1785萬做形象」　武界壩冤死再多也無所謂

▲北市議員羅智強爆台電1年撥款1785萬做形象整合。（圖／翻攝自羅智強臉書）



記者蕭羽耘／台北報導

南投仁愛鄉武界壩無預警放水釀4死慘劇，台北市議員羅智強13日爆料指出，只要有網軍帶風向，冤死再多人也無所謂，繼台鐵沒有錢給員工加班費，卻有1549萬元的預算給「政策網路行銷」後；台電一樣用1年1785萬元的預算，去做「綠網之形象深化與行銷整合」。

武界壩疑似電動閘門故障釀災引社會譁然，羅智強在臉書痛批民進黨，只要有網軍帶風向，冤死再多人也無所謂，直呼這是台灣從來沒有過的工程疏失，在民進黨執政下，工程單位的螺絲已經鬆了。

羅智強說，台鐵因為普悠瑪出軌事件，引起網路負評，結果台鐵的檢討作為，不是如何改進維修能量，而是「網路負評多，那請網軍不就好了」，沒有錢給員工加班費，卻生出1549萬元的預算，給「政策網路行銷」。

他批評，民進黨政府的思維很簡單，台鐵的列車動力不足、零件噴飛，以及電車線掉落都沒關係，只要網軍用無數的假帳號去帶風向，就可以大事化小、小事化無，台鐵如此，台電能倖免嗎?

羅智強接著爆料，台電用1年1785萬元的預算，做「綠網之形象深化與行銷整合」，工程單位預算不足沒關係，讓網軍餓到是不行的。他認為，接下來網軍帳號一定又出來幫民進黨切割，說台電是國民黨餘孽，說單純的工程疏失與民進黨無關，說是民眾自己違反規定，台電也是受害者。