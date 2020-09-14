台股早盤上漲30點　台積電翻紅、大立光漲1%

▲大盤今開盤上漲。（圖／實習記者方敬攝）

記者林妤柔／綜合報導

美股上週四大指數收盤漲跌不一，道瓊收漲逾130點，那斯達克綜合指數下跌，科技股中僅特斯拉上漲。台股今日開在12675.95點，早盤上漲30.66點，指數暫報12706.61點。

台積電（2330）8月營收良好，將於17日將除息2.5元，且外資、投信連買，使11日來到8月底來的高價。今日以436元開出，在平盤附近震盪。

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聯發科（2454）今日以596元開出，下跌0.17%；鴻海（2317）開在78.8元，上漲0.38%；大立光（3008）開在3520元，上漲1%。

根據凱基投顧最新報告指出，預估台股本波多頭將可延續至明年，主因新冠疫情加速數位經濟提早來臨，帶動科技股今年第2季財報與展望遠優於預期，進而觸發市場於6月底開始上修台股獲利。

凱基投顧提醒，此次科技股狂潮仍存在兩項風險，包含美中關係與美國加強對大型網絡平台公司的監管，以及景氣復甦使科技股的吸引力相對下降。凱基投顧依然看好未來一年股市的表現，但建議投資人除關注科技股外，亦應採取均衡的投資策略逐漸佈局非科技股。

美股周五表現，道瓊工業指數上漲131.06點或0.48%，收在27,665.64點；標準普爾500指數上漲1.78點或0.053%，收在3,340.97點；以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌66.05點或0.6%，收在10,853.54點；費城半導體指數下跌1.41點或0.07%，報2136.37點。