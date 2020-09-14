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樂透之神降臨！　他包辦「頭獎+二等獎」每年躺著爽858萬領到死

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▲樂透。（圖／達志影像／美聯社）

▲樂透。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

中樂透是多少人無法實現的夢想。加拿大魁北克一名男子卻輕易達成，他在同一天買了2張彩券，一張中了頭獎，另一張則是2等獎，加起來一年可以領約85萬8千元新台幣，餘生可以爽爽躺著過。

綜合外媒報導，席蒙德（Léonce Simard）在網站上購買了2張「La Grande Vie」彩券，都是自己選擇，使用對他有意義的號碼組合而成，2張大同小異，一張彩券是3元加幣（約新台幣66元）。

沒想到，席蒙德對獎時發現，自己不但中了頭獎，每天可以領取1000元加幣（約2.2萬元新台幣），連二獎都一起包辦了，一年可以領取2.5萬元加幣（約55萬元新台幣），而且兩個獎項都是終身領取，直到他過世為止。

席蒙德表示，「我真的無比的開心，而且根本不敢相信，這真的太驚訝了。我想我需要花點時間思考一下，怎麼去運用我的獎金」。

(Benoît) Si vous gagneriez deux fois à la loterie, quelle serait la première chose que vous feriez ? Léonce Simard a...

ÉNERGIE 98.7 發佈於 2020年9月12日 星期六

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