愛琴海領海爭議！　土耳其派軍艦「護船直闖」希臘軍演反擊

▲土耳其能源探勘研究船「歐魯奇芮斯號」（Oruc Reis）駛離爭議海域。（圖／路透資料照）

文／中央社伊斯坦堡/雅典13日綜合外電報導

土耳其當局今天表示，引發土耳其和希臘兩國爭議的能源探勘研究船「歐魯奇芮斯號」，已經從東地中海返回土耳其海岸。希臘總理形容這是「正向的一步」。不過土耳其堅稱，這項動作不代表安卡拉政府「放棄」了。

法新社報導，土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）在南部的安塔利亞（Antalya）告訴安納杜魯新聞社（Anadolu）：「之後還會有計畫來回行動。」艾卡在土耳其新聞頻道直播時也說，歐魯奇芮斯號（Oruc Reis）離開爭議海域，不代表土耳其「會放棄我們在那裡的權利」。

土耳其8月10日把歐魯奇芮斯號部署到一塊據信富含天然氣的海域，還派出軍艦護送，激怒爭奪同一海域的希臘。雅典政府派出海軍回應，並與盟友舉行演習。雙方幾週以來劍拔弩張。

但土耳其親政府的「新曙光報」（Yeni Safak）報導，歐魯奇芮斯號的任務昨天結束後並未延長。船隻追蹤網站marinetraffic.com和vesselfinder.com都顯示，這艘船今天位於土耳其近岸、靠近安塔利亞港處。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天在希臘城市第撒隆尼基（Thessaloniki）的記者會上表示：「這是正向的第一步…我希望未來會有更多進展。」米佐塔基斯還說，雅典「一直準備好與土耳其展開探索性的接觸」。

新曙光報則報導，歐魯奇芮斯號撤退是要「給外交一次機會」。愛琴海（Aegean Sea）領海之爭，讓同屬北大西洋公約組織（NATO）的希臘和土耳其，關係陷入新危機。

雙方已就此議題爭執多年，但這次情勢升溫引來一些歐洲聯盟（EU）盟國力挺希臘，特別是法國還派出海軍部隊參加希臘的軍事演習。7位地中海歐盟國家的領袖10日更威脅土耳其，如果不停止「對峙行動」，歐盟就要祭出制裁。