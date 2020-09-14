「中國年代已結束」歐中視訊封會前夕　德國大報要歐洲採強硬立場

▲歐洲對中國反對聲浪愈來愈大聲。（圖／路透社）

文／中央社記者林育立柏林13日專電

歐盟與中國領導人習近平明天將舉行視訊峰會。德國大報指出，歐洲輕聲批評中國的年代已結束，最近對中國的風向有所改變，鑑於中國愈來愈封閉和強勢，歐洲的立場也應該強硬。

法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）評論說，過去歐洲與中國的關係侷限在經濟，人權只是點綴，德國商人在幕後要求政府對中國的批評不要太尖銳。

不過，最近風向顯然有所轉變，連最支持北京的西門子總裁凱颯（Joe Kaeser）都對香港和新疆的局勢表示憂心。這樣的語氣前所未聞，顯示中國的聲望跌到低點，經濟與人權再也很難分開來談。

最近，中國外交部長王毅訪問歐洲5國，為峰會預做準備，也親身經歷到風向的變化。

法蘭克福廣訊報指出，中國外交官習慣擺出的家長式姿態，這次在各國招來一致性的尖銳批評，從巴黎、奧斯陸到柏林，所有人都公開稱中國是體制的競爭對手。

14日的峰會原本規劃在德國萊比錫（Leipzig）召開，如今改在線上舉行，焦點是歐洲與中國能否談成投資協定。

報導指出，鑑於中美之間的貿易衝突，歐盟原本期待中國會讓步，但目前看來沒有這樣的跡象，在動盪不安的時代，中國反而更加封閉。北京也無意爭取歐洲對中國的信任，在5G的問題上甚至威脅意欲排除華為的國家，讓人對中國的科技更加疑慮。

法蘭克福廣訊報分析，北京的宣傳機器視西方為敵人，極力排擠西方的影響，並懲罰違背中國利益的外國企業，不怕用人質外交對付其他國家。鑑於中國如此強勢，歐洲的立場也應該強硬，不排除像美國一樣對中國實施制裁。