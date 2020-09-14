英提《內部市場法案》凌駕脫歐協議　歐盟警告：影響國際可信度

▲英國首相強生提出的新法案，凌駕脫歐協議之上。（圖／路透社）

文／中央社布魯塞爾13日綜合外電報導

英國政府近日提出一份新法案，內容凌駕英國脫離歐洲聯盟（EU）的協議。歐洲理事會主席米歇爾今天警告，英國的國際信譽面臨重大危險，倫敦必須履行義務、實行脫歐協議。

英國首相強生（Boris Johnson）政府9日提出一份爭議性的「內部市場法案」（Internal Market Bill），內容恐違反脫歐協議中關於國家補貼和北愛爾蘭關稅的部分。幾名英國前首相與強生同黨議員都深表憂心。

歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）與愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）通話後在推特寫道，現在是「英國政府負起責任的時候。這嚴重攸關英國簽字在國際上的可信度」。

米歇爾還表示：「脫歐協議應徹底落實，以確保愛爾蘭的和平和穩定，並維持（歐洲）單一市場的完整性。」

法國歐洲與外交部主管歐洲事務的國務秘書波恩（Clement Beaune）也在今天出刊的「巴黎人日報」（Le Parisien）撰文指出，英國竟會藐視國際法、違反脫歐協議部分內容，令人感到「不可思議」。

波恩表示：「英國是個偉大的民主國家。若政府與國會背棄他們自己協商出和表決過的協議，違背他們許過的承諾，將令人感到不可思議。」

按照脫歐協議，為了遵守1998年通過、奠定北愛爾蘭和平的「耶穌受難節協議」（Good Friday Agreement），英國統治的北愛爾蘭和隸屬歐盟的愛爾蘭之間邊界必須維持開放，因此脫歐後部分歐盟規則仍將適用於北愛。

但強生昨天指責歐盟在英國與北愛爾蘭之間施加一道食品「關卡」，恐將撕裂英國。

歐盟的脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）今天則表示，脫歐協議中關於愛爾蘭和北愛爾蘭的條文「並未對英國的完整性構成威脅」。

愛爾蘭今天也駁斥強生的說法，表示歐盟並未暗中計劃在英國與北愛之間重新設立會破壞局勢穩定的邊界。

愛爾蘭司法部長麥金蒂（Helen McEntee）告訴天空新聞網（Sky News）：「實情絕非如此。任何暗示會產生新邊界的說法根本不是事實。」

麥金蒂表示，脫歐協議中關於北愛的條文都經由雙方同意，不僅確保英國脫歐後的公平競爭，也符合耶穌受難節協議。

此外，脫歐協議「確保北愛屬於英國一部分的完整性」，並「確保我們不會見到任何形式的邊界重現」。