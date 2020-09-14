洛杉磯2警遭槍擊頭部中彈　川普痛罵槍手「畜生」

▲歹徒無預警朝車內員警開火，導致2人頭部中彈送醫。（圖／翻攝自推特@LASDHQ）

記者柯沛辰／綜合報導

美國加州洛杉磯12日晚間發生2名員警遭不明人士槍擊，頭部中彈，雙雙命危送醫。對此，總統川普13日發推特，怒斥這名槍手是「畜生」，必須被嚴厲懲治。

綜合美媒報導，當地時間12日晚間7點多，一名身穿深色上衣的男子從後慢慢接近警車，假裝剛好從旁經過，卻突然舉槍朝車內連開數槍，導致31歲女警、24歲男警頭部中彈，命危送醫，目前尚未脫離險境。

事後，洛杉磯警方在推特公布案發時畫面，並指出「在沒有警告或挑釁的狀況下，持槍歹徒走近向警員開火」。畫面曝光後，引起無數網友關注，川普也轉發該則貼文，怒斥「畜生必須被狠狠懲治」。

▲川普轉發案發畫面，痛斥槍手「畜生」。（圖／翻攝自推特／Donald J. Trump）

洛郡警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）13日在記者會上表示，他們14個月前才畢業、宣誓就職，而且受傷女警是一名6歲孩子的母親，

維拉紐瓦說，反種族歧視抗議自5月以來席捲全美，甚至演變成「反警察」，如今有2名同仁遭伏擊，他對此感到沮喪，「全美每週都有人因公殉職，該案是一個殘酷的提醒：這是一份危險的工作。」

對此，川普在後續貼文強調，「如果員警不幸殉職，制止類似悲劇的唯一方法，就是快速判嫌犯死刑。」

▲川普認為，判兇手死刑才是阻止類案再次發生的唯一方法。（圖／翻攝自推特／Donald J. Trump）

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