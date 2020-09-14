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券商8月獲利比一比！台新證單月EPS 0.51元稱霸　凱基證0.4元緊追

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▲券商8月獲利。（圖／記者陳心怡製表）

▲券商8月獲利。可點圖放大。（圖／記者陳心怡製表）

記者陳心怡／台北報導

台股八月份維持高檔區間震盪格局，位居主流的科技權值股出現回檔，也影響到券商自營操作績效。不過主要券商新公布8月業績表現仍不遜色，其中，台新證券、凱基證券單月EPS分別高達0.51元、0.4元；若比較前8月獲利，富邦證券稅後EPS為1.70元居首，統一證券1.54元緊追在後。

整體來看，大部分券商8月都是賺錢的，台新證券單月EPS以0.51元位居第一，8月稅後盈餘1.14億元，較去年同期成長46%，累計稅後盈餘達5.43億元，較去年同期成長逾55%，台新證券表示，主要是證券市場交易日均量大增，且經紀業務成交量及市占率屢創新高，帶動業務持續穩健成長所致。

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單月EPS亞軍則為凱基證券，8月稅後盈餘13.81億元，EPS為0.73元，累計1~8月稅後盈餘50.68億元，凱基表示，八月份臺股呈現高檔整理，交易量能雖有下滑，不過仍支撐經紀業務獲利表現，再加上債券、投資評價及轉投資收益穩健挹注。

另外，檢視1~8月EPS，富邦證券以1.7元排名證券商每股獲利冠軍，統一證1.54元居次，元大證1.49元排名第三，之後依序是凱基證1.47元、國泰證1.38元，以及日盛證1.27元、康和證1.16元、玉山證1.15元、永豐金證1.12元、合庫證1.1元。

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