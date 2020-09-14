好市多黃金條塊2年飆漲「1.5倍」！　他驚呆：千金難買早知道

▲原PO分享好市多黃金條塊驚人價差。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）有著各式各樣的商品，其中還隱藏著許多高CP值好物，有網友分享2年前在賣場中看到販賣的黃金，當時市價122萬元，2年過後價格竟飆漲1.5倍，現今販售價格為185萬元，讓他忍不住感嘆，「千金難買早知道」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，貼出好市多販售的「瑞士原裝999.9壹公斤黃金條塊」照片，2018年11月6日時售價1,229,999元（122萬9999元），沒想到2020年9月7日的價格竟飆漲至1,854,499元（185萬4499元）。兩年漲價62萬4500元，平均一年漲31萬元，驚人的價差讓原PO傻眼，好奇詢問「有人2年前買過嗎？千金難買早知道…」還附上哭哭臉的表情符號。

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▲好市多賣場內商品琳瑯滿目。（圖／記者黃可昀攝）

貼文一出後，網友在底下留言，「2年前我沒錢買，2年後我還是買不起」、「你如果買台積電今天已經兩倍了」、「當初認識黃金的時候一錢約800元左右，早知道當初我也跟銀行借錢來買黃金了」、「那金條上該打上早知道3個大字」、「我不差那60幾萬元的價差，我差的是1,229,999萬元買金條」、「生技股合一3個月前20元，現在300元啊早知道」。

其實好市多賣金條已經一段時間，有網友在2019年時分享好市多黃金條塊的價格，2018年5月販售價格是1,264,999元（126萬4999元），一年過後，2019年9月的黃金條塊要價1,569,799元（156萬9799元），有人比照當時的台銀公告黃金牌價相較之下，好市多販售的價格便宜了近千元。

根據「台灣銀行」9月14日公告的黃金牌價，100公克售價185,811元（18萬5811元），1公斤售價1,850,108元（185萬108元）。