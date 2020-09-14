LINE Pay綁信用卡有技巧！選對最高回饋5%無上限　還能免年費

▲在高額回饋帶動下，行動支付綁信用卡消費，成為民眾聰明省荷包的選擇之一。（示意圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

疫情帶動零接觸商機，行動支付綁信用卡消費成為累積回饋的熱門方式，尤其LINE Pay更是國人最常使用的行動支付之一，但你可知道，每家銀行提供的信用卡店數回饋，有什麼不同嗎？現在，就來看看《ETtoday新聞雲》為大家整理的情報，幫你聰明消費，省荷包。

中國信託LINE Pay卡自2017年推出，為國內首張LINE Pay聯名卡，在高額LINE Points回饋、LINE FRIENDS卡面設計帶動下，刺激發卡量快速暴增，到2019年正式突破300萬張，是目前發卡量最高的LINE Pay卡，累積刷卡點數回饋超過100億點，讓民眾從申辦、支付、累積點數、兌換點數、消費即時通知，都可在社群平台完成，並串聯全台超過16萬家LINE Pay商店即時折抵消費。

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今年6月底更新5種台灣在地特色的卡面，以熊大、兔兔為主角分別搭配珍珠奶茶、小籠包、鳳梨酥、天燈、路跑等元素，並提供一般消費1%、海外消費2.8%的LINE Points點數回饋，若在指定通路消費，如屈臣氏、Hotels.com等通路，最高享15%LINE Points回饋。

▲3大LINE Pay信用卡回饋內容比一比。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

台北富邦J卡原先鎖定日韓旅遊的觀光族群，但受到疫情影響，轉而主打國內刷卡最高3%無上限，另在12月31日前，卡友只要有北富銀數位帳戶，連結LINE Pay Money繳卡費，且繳費當月透過數位帳戶成功儲值一筆，可享繳費金額2%回饋，等同回饋立即升等為5%。

北富銀從信用卡大數據分析發現，J卡上市至今年8月，不到1年半的時間申請卡數突破100萬張；其中J POINTS卡友最愛消費的熱點以百貨及超市賣場居冠，其次為添購3C家電、訂旅宿餐飲，顯示J POINTS卡已成為卡友日常消費的好夥伴。

聯邦銀行賴點卡於2009年推出，主打國內2%、國外3%的LINE Points高額回饋，今年再度加碼，到9月底前使用LINE Pay Money繳卡費再加碼2%回饋，也就是最高可達國內4%、國外5%回饋。

此外，賴點卡附加的一卡通票證功能同樣享有回饋，全通路自動加值每筆可享LINE Points 5點回饋，至於在萊爾富便利超商，也可享LINE Points 1%與萊爾富Hi點2倍送，總計2%的高額雙重回饋。