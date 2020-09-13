台電：武界壩4月13日檢查無異常　原訂10月例檢「未料發生意外」！

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，台中市警義消、吉普車協會到場投入協尋。（圖／記者鄧木卿攝）

財經中心／台北報導

南投大觀水力電廠武界壩6號閘門，今（13）天異常開啟，致下游於栗栖溪(栖音同七)河床野外露營的民眾遭遇不幸，台電最新調查報告指出，武界壩依規定每半年均進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，原本預計下次例行檢查為10月中旬，未料於下次定檢前發生意外。

台電經過一整天的調查，傍晚發布最新報告，表示目前已排除閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱及機械驅動系統等問題，尚在釐清是否為可程式控制器及通訊系統的問題，至於是否有其他異常或人為因素，正持續釐清當中。

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▲水力電廠隨時會因各種情況排放水，因而台電於電廠至河床排洪沿線與警方共同設有警示牌，提醒民眾勿入溪中，今日憾事發生，台電痛心之餘，再次呼籲民眾勿於水力電廠下游河床從事露營等活動，以確保生命安全，圖為大觀電廠(武界壩)下游警示牌。（圖／台電提供）

台電指出，對此事感到相當痛心與遺憾，事故發生後由總經理成立應變小組調查事故原因。位於南投仁愛鄉的大觀水力電廠武界壩共有11個閘門，本次係6號閘門於今晨4時12分第1次異常開啟，4時21分低水位警報，值班人員於4時28分緊急強制關閉6號閘門，當時閘門已達全開度為6公尺，4時43分閘門完全關閉，放流水量約為208 CMS(立方公尺/秒)。5時8分6號閘門再次異常開啟，值班人員立即於1分鐘內於5時9分緊急關閉並切斷電源，當時閘門開度為36公分，放水量較低。

台電表示，類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩依規定每半年均進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，預計下次例行檢查為10月中旬，未料於下次定檢前發生意外，台電深感痛心及遺憾，並已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，台電也再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。