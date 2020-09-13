水利署：水庫安全小組明到場支援調查　是否開罰待釐清

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，露營地帳棚畫面。（圖／記者鄧木卿攝）

記者陳心怡／台北報導

南投仁愛鄉武界壩13日無預警放水，造成下游於栗栖溪(栖音同七)河床野外露營的民眾遭沖走。台電現已緊急成立應變小組，調查事故原因，另外，水利署也表示已成立水庫安全小組，明日會派員前往現場進行台灣水庫閘門的檢查，也聯繫台電公司進行清查。

水利署副署長王藝峰表示，此次意外並不是正常放水，按照規定，當水庫要開閘門放水時，需要通報下游單位，也就是水利署第4河川局的管轄範圍，但今天凌晨意外屬於機器故障問題，導致閘門自動開啟，因此水利署也是接獲台電通知才得知閘門意外打開。

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王藝峰指出，水利署有要求管理單位每年做一次安全檢查，另外，每5年要再做整體結構相關設備安全評估，武界壩上次評估通過是在102年，現在是108有在完成一次，但目前還沒通過水利署的審查。

王藝峰表示，水利署目前已經成立水庫安全小組，禮拜一會派員前往現場協助台電一同調查，至於此次意外會不會開罰，主要要看政局判斷，如果是意外事故要看有沒有人為疏失或不遵守法律，單純意外應該不會涉及行政罰責，而家屬賠償則是家屬跟台電的民事責任。

台電發言人張廷抒指出，水庫蓄水量約為50萬立方公尺，而閘門開到最大時，每秒可以流出200立方公尺的水量，不過閘門全開到關閉，需要十幾分鐘的時間，在第一次發現異常後，到4點43分時才完全關閉閘門，第二次因為打開不大，所以馬上就關上。

張廷抒表示，這次武界壩閘門意外打開放水非常不尋常，以往從沒發生過這種事，且武界壩一共有11個閘門，但唯有6號閘門自動打開，目前已排除閘門的驅動馬達、電力電纜、控制電纜絕緣、開關箱及機械驅動系統等問題，尚在釐清是否為可程式控制器及通訊系統的問題，至於是否有其他異常或人為因素，正持續釐清當中。，另外，武界壩水庫上次檢查時間為今年4月13日，台電每半年會進行一次安全檢測。

台電說明，位於南投仁愛鄉的大觀水力電廠武界壩共有11個閘門，本次係6號閘門於今晨4時12分第1次異常開啟，4時21分低水位警報，值班人員於4時28分緊急強制關閉6號閘門，當時閘門已達全開度為6公尺，4時43分閘門完全關閉，放流水量約為208 CMS(立方公尺/秒)。5時8分6號閘門再次異常開啟，值班人員立即於1分鐘內於5時9分緊急關閉並切斷電源，當時閘門開度為36公分，放水量較低。

台電指出，類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩依規定每半年均進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，預計下次例行檢查為10月中旬，未料於下次定檢前發生意外，台電深感痛心及遺憾，並已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，台電也再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。

台電表示，事發後隨即派員會同警方積極協尋，針對異常閘門，台電除調查事發原因，並已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，台電也再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。