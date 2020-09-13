貓派輸了！　資策會公布台灣前三熱門飼養類型

▲資策會公布台灣前三熱門飼養寵物類型。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者余弦妙／台北報導

資策會產業情報研究所（MIC）日前公布，針對臺灣網友寵物飼養及消費行為進行調查，發現近年養寵物的觀念逐漸轉變為養「毛小孩」，飼主更願意花費在基礎需求之外如醫療、居家用品、娛樂互動等項目。

根據調查顯示，51-55歲群族是寵物市場的金雞母，年度總花費金額最高，26-35歲族群則在多項花費高於平均，且持有寵物科技產品比例最高，是寵物相關業者須留意的關鍵族群。

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資策會MIC指出，關於臺灣前三大飼養類型，養狗（67%）仍最為常見，其次依序為養魚（33%）與養貓（31%）。針對非主流小眾寵物，包含小型動物（17.5%）、鳥（14.9%）、爬蟲類（7.1%）也占一定比例。資策會MIC產業分析師鐘映庭表示，年輕族群飼養「貓咪」的風氣近年有所提升，特別在21~30歲族群取得超過36%比例，另外，目前無飼養但未來有意願的潛在飼主，前三大心儀的寵物依序為狗（57.3%）、貓（46.9%）、魚（19.6%），貓咪已成為潛在飼主的第二大選擇。

另外，資策會MIC也發現，女性飼主在多數類別開銷大於男性，但男性飼主更捨得在娛樂與居家用品上花費，為寵物娛樂與互動產品服務潛在客群。

鐘映庭表示，從年度總花費來看，51-55歲族群年均消費，比第二名的31-35歲族群高出7,000元左右，主要是51-55歲族群在寵物支出相對不易受到家庭預算的排擠，經濟條件也更有餘裕，而26-30歲族群消費力排名第三。

此外，資策會MIC表示，有興趣購買寵物科技產品的網友，可接受單價平均在3,000元內，最多數人可接受單價在1,000~2,999元區間（45.2%），其次依序為3,000~4,999元（27.8%）與999元以下（14.9%），男性可接受單價比女性高約340元。鐘映庭分析，寵物科技產品仍屬於發展前期，因此消費者傾向先購買中低價位產品體驗或嘗鮮，建議有意投入此領域的業者參考此價格區間擬定策略。

