戰爭遺址詭異起霧　車前方突現「2道透明身影」！他嚇爛急關車窗

▲格雷格嶽霖前往蓋茨堡之役戰爭遺址，想藉此瞭解更多內戰時期歷史，但卻遇上詭異狀況。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中地點並非新聞提及之地點）

記者詹雅婷／綜合報導

美國內戰時期蓋茨堡之役（Battle of Gettysburg）當年歷經3日血戰，奪走約5萬條人命。如今，該處戰爭遺址現已成為觀光景點，成為鬧鬼勝地。根據上周一名觀光客所捕捉到的畫面，當時天色已暗，先是車子兩側出現奇怪聲音，甚至還起霧，接著2道和人一樣高大的詭異透明身影突然現身，且移動速度極快。

太陽報報導，現年46歲的格雷格嶽霖（Greg Yuelling）上周和家人一起前往蓋茨堡之役戰爭遺址，想藉此瞭解更多內戰時期的歷史，但卻遇上詭異狀況。

格雷格嶽霖透露，當晚一行人開著車，但卻開始聽見奇怪聲音，「我聽到左邊有聲音，家人則是聽到右邊有聲音，然後當時起霧……然後我們看到怪異透明身影在黑暗中移動，（體型）和人類一樣大，其中一個還直接穿越擺在路旁的大砲。」畫面顯示，2道身影的移動速度相當快。

談及眼前的詭異畫面，格雷格嶽霖坦言，一旁家人感到相當害怕，立刻把車窗關上，「後來我們把影片看了一遍又一遍，還在大螢幕上播放，想看得更清楚一點，但這反而讓我們更害怕。」他進一步提到，當時他被嚇到睡不著覺。

蓋茨堡之役是1863年7月初所爆發的血腥戰役，在為期3日的血戰當中，美利堅合眾國（Union）在賓州出戰美利堅邦聯（Confederate），奪走約5萬條人命，累計5000馬匹戰死。