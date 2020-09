洛杉磯2警慘遭開槍爆頭！嫌假裝淡定路過　轉身近距離射擊畫面曝

▲2名員警12日晚間遭到不明槍手襲擊,全身多處槍傷命危。(圖/翻攝自推特@LASDHQ)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國加州洛杉磯2名員警12日晚間遭到不明槍手襲擊,雙雙頭部中彈,全身多處槍傷命危,正在醫院搶救當中。根據警局稍早公布的最新畫面,一名身穿深色衣服的男性嫌犯無預警舉槍,朝著坐在巡邏車內的2人開槍,目前嫌犯仍在逃。

綜合CNN、ABC7報導,事發於當地晚間7時左右,槍手自巡邏警車後方慢慢接近,接著沿著警車側邊往前走,佯裝剛好從旁路過,接著突然舉槍,朝著車內的一名24歲男警及一名31歲女警開數槍。

根據警方公布的監視器畫面,槍手當時朝著警車近距離開槍,隨後迅速逃逸。據了解,一名員警隨後開門下車,走路跌跌撞撞。

洛杉磯警方表示,受傷的2人其實才剛宣誓成為員警14個月,在此攻擊事件發生後,已被緊急送醫搶救,如今仍在與死神搏鬥當中。目前聯邦調查局(FBI)已透過推特證實,會針對此案提供相關資源,且隨時準備好從旁支援協助調查。

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ