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這樣用「365存錢法」更有效！　網曝2秘訣：避免存到懷疑人生

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▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pixabay）

▲若依照365存錢法存錢，一年內可以存到66,795元。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多人有自己習慣的存錢法，其中「365存錢法」是許多新手會嘗試方法之一，有網友因此好奇，「這樣的存錢法真的有用嗎？會有人真的使用這樣的方式存錢嗎？」許多網友紛紛點頭表示「有！」並提供小秘訣，「不然後半年會懷疑人生，很容易就會放棄了！」

無痛存錢的「365存錢法」，其實是第一天存1元、第二天存2元，以此類推，第365天存365元，累計1年下來就可以存到66,795元，若想要增強存錢的力度，可以一口氣存2個撲滿，到年底就能存到13萬3,590元。

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許多網友表示，自己是用「跳著存」的方式，若按照順序存的話，到了後半年會很痛苦，每天存的數目很大，金額也一直增加，很容易就會放棄，「選擇先苦後甘，從365元存起」、「有錢就丟數字大的，沒錢就丟數字小」、「建議第一天丟1元，第二天丟365元，第三天丟2元，第四天丟364元，以此類推，不然到最後會因金額越來越大而有放棄的念頭」、「有錢時先存幾天大的金額，之後月底較沒錢就存小金額」。

也有網友表示，都是直接存整數，不然碰到不是整數的日子，零錢太多存的時候很麻煩，「從後面往前存，丟整數的，不然丟零錢太麻煩」、「我都存整數，不然每天都要數銅板會起肖，不如每月領錢直接撥6000元存起來，一樣意思」、「其實一個星期存1500元鈔票比較有感，存一堆零錢還要算，也很重，而且很容易放棄」、「碰到尾數1-99元時我都直接進位，才不用要存的時候還要等零錢湊齊」。

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