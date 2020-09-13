亞太實質資產擁三利多！　法人：長線投資價值浮現

▲亞太實質資產具備三項利多，法人表示，投資人不妨擇時入場，分批布局。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

科技股受惠疫情帶來的成長契機，穩穩上漲了3個月，日前出現較大幅度的修正，隨著美股風向轉變，全球股市連帶下挫。中國信託投信表示，市場受資金行情推升、久未修正，投資人不妨將這次回檔作為審視資產配置的機會，檢視自己口袋除了具成長題材的「衝組」以外，也需要有具下檔保護功能的防禦型資產。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿表示，無論景氣好壞，REITs、基礎建設、公用事業等實質資產，都能提供相對穩定現金流，即使目前市場基本面尚未恢復元氣，實質資產的現金流依舊不斷電。其中，又以亞太（不含日本）地區的實質資產後市特別值得關注。

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陳雯卿指出，亞太（不含日本）實質資產具備3項利多，其一是亞太地區疫情相對歐美等主要經濟體和緩，有助推升經濟復甦，雖然澳洲7月一度部分封城，但8月新增病例數已顯著下降，包含香港、新加坡疫情皆明顯改善，部分實質資產類股也修復先前跌幅。

第二，亞太（不含日本）地區實質資產收益率相較亞太（不含日本）股票、全球股票來得高，仍存在2%左右利差；第三，亞太地區擁有人口紅利優勢。

實質資產的增長與需求和人口紅利息息相關，截至2030年，全球人口的成長重心將集中在亞太（不含日本）地區，超過一半的超大型城市將群聚該區。

根據全球基礎建設中心2019年資料，預估至2040年，全球基礎建設投資約54%落在亞洲。換句話說，亞太（不含日本）實質資產不僅收益相對好，也具備長線投資價值，投資人不妨擇時入場，分批布局。