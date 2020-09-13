藏壽司為何來台掛牌？　日籍董事長透露2大關鍵

▲亞洲藏壽司董事長西川健太郎。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社記者江明晏

來自日本的「藏壽司 」除了深受台灣消費市場歡迎，近期更因為公開申購股 票的驚人價差爆紅，為何藏壽司要來在台掛牌？董事長西川健太郎點出以台灣為亞洲發展基地等2大關鍵。

亞洲藏壽司是由日商集團Kura Sushi來台成立子公 司並規劃IPO的餐飲品牌，敲定9月17日掛牌上櫃，興櫃股價近期連日飆漲至250元之上，與承銷價55元相比， 存在逾新台幣20萬元的驚人價差，在投資圈爆紅、蔚為話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣人都對藏壽司不陌生，甚至還排過隊，細究藏 壽司受歡迎的原因，美食達人觀察，除台灣人飲食文化 「哈日」，青睞日式餐飲外，藏壽司設計獨立的座位設 計空間、導入透明保鮮蓋「鮮度君」，確保食材品質，在疫情籠罩的情況下較令人安心，還有扭蛋遊戲，每5 盤就抽一次獎，讓人充滿期待感，更有助於提升客單價 。

而來自日本的藏壽司為什麼會選擇在台灣掛牌上櫃？亞洲藏壽司董事長西川健太郎表示，主要是有「以台灣為據點，前往亞洲國家發展」的想法，因此有相關的資金需求。

另外，他說，來台掛牌也來自日本藏壽司社長的想法，藏壽司希望在有展店的國家，藉由掛牌上櫃讓員工 可以持有公司股份，共享公司營運成果。

財務長田村和也補充說明，日本母公司在東京證交 所、美國子公司在納斯達克都有掛牌，接下來就是在台灣掛牌上櫃；他表示，母公司掛牌、子公司在各國市場 也上櫃的案例其實很罕見，因為以集團全體來看，這樣 的方式未必有效率，但代表每個子公司都可以有獨立經 營判斷的能力，也因此2014年來台時，就以掛牌上櫃為 目標。

藏壽司母公司Kura Sushi在日本共有477家連鎖門 市，2009年在美國設立子公司後目前也有25家據點，日 本總公司與美國子公司均為上市櫃企業，集團去年總營 收達1360億日圓（約新台幣380億元）。 目前藏壽司在全台灣店舖數已達到27間，也是在台 最多店舖數的日系迴轉壽司品牌。

西川健太郎表示，未來亞洲藏壽司將持續加速展店，在台灣目標為50店以上 ，並放眼海外市場，目標3年內插旗中國、東南亞等亞 洲市場，長期集團將擴張至200店。