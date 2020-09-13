強化離島醫療！台灣安進攜手北醫楓杏　培育馬祖公費世代

▲台灣安進攜手北醫楓杏遠赴馬祖舉辦生物醫學研習營。（圖／台灣安進提供）

記者姚惠茹／台北報導

國際大藥廠台灣安進連續4年攜手安進基金會，支持臺北醫學大學楓杏醫學青年服務團，深耕偏遠地區醫學教育，日前遠赴馬祖舉辦高中生生物醫學研習營，透過模擬真實的醫學院課堂設計與豐富多元實驗操作課程，為離島醫學公費生返鄉支持醫療體系的正向循環，建立良好的基礎。

安進基金會（Amgen Foundation）自1991年成立以來，已在全球挹注超過1.75億美元，致力促進科學教育發展並培育下一代科學家，並自2017年起攜手長期推廣偏遠地區醫學教育的北醫楓杏服務隊，辦理生物研習營，提升偏遠地區學子與醫學教育的可近性，實踐將醫學教育向下紮根的願景。

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連江縣長劉增應表示，馬祖為全台最長壽地區，關鍵可歸功於學成返鄉的醫科公費生們，將馬祖打造成健康長壽的醫療標竿。

連江縣立醫院院長張志華表示，馬祖有超過８成的醫事人員來自北醫公費生的返鄉服務，是改善當地醫療環境、建立醫療公衛體系的一大助力。

▲台灣安進攜手北醫楓杏遠赴馬祖舉辦生物醫學研習營。（圖／台灣安進提供）

前衛生署長楊志良表示，目前三地離島的醫事人員仍有很高的比例需倚靠台灣本島派遣醫師駐診，而馬祖的醫學公費生制度完善，返鄉服務的專業人才讓醫療體系相對穩定，更期盼持續透過政府與教育單位的攜手合作，啟發孩子們投入公費生行列，回鄉守護居民健康。

北醫楓杏社團指導老師邱聖博表示，有些學生可能在對醫科認識未深的情況下，選填醫學公費科系，就讀後才發現並非個人興趣志向，不僅求學過程辛苦，對於未來職涯也更加迷惘，枉費公費生制度的美意。

邱聖博指出，正因如此，北醫楓杏透過全方位跨醫療科別的課程設計，讓學子對於牙科、中醫、急救技能、公共衛生等不同醫學面向有基礎的概念，而大學講堂式教學也幫助學子體驗醫學院教學模式，讓豐富的醫學實驗及生活化手作課程，更拉近學子與醫學的距離。

就讀馬祖高中二年級即將面臨分組抉擇的林同學表示，參加營隊前，雖然對第三類組有興趣，但因平日並沒有機會深入瞭解醫學領域，對於是否選填相關志願始終猶疑不決，但這次在營隊中接觸到齒模製作及各種有趣的實驗後，確認自己想朝牙科或藥學發展的決心。

▲北醫楓杏帶領學員實地參訪連江縣立醫院。（圖／台灣安進提供）

即將升高一的馬祖高中曹同學表示，學長的分享讓她更深入了解公費制度，未來也期許自己能以醫學或藥學公費生的身份，回到故鄉照護馬祖居民。

台灣安進總經理李宜真表示，安進的使命為照護病患，致力為改善國人健康與生活品質而努力，並善盡企業社會責任注入資源孕育國際生醫人才，北醫楓杏長期以來對推廣醫學教育不遺餘力，和安進基金會培育未來的科學家的使命相吻合，是台灣安進將醫學教育結合公益的好夥伴。

李宜真指出，台灣安進將持續支持安進基金會推動醫學科學家計畫，啟蒙人才，帶領台灣各區域的學子探索生物醫學奧妙，開展無限潛能，並支持城鄉醫學教育發展，翻轉偏遠地區醫療生態系，也將繼續投入資源與心力回饋社會，達到社會均衡發展，並打造台灣社會共好願景。

北醫楓杏前往偏遠離島地區服務已邁入第7年，足跡遍佈宜蘭、花蓮、台東、馬祖、澎湖等地，預計有超過1萬名學子受惠， 台灣安進秉持為世界帶來正向改變的初心，連年攜手北醫楓杏，將醫學教育帶入台灣偏遠地區，幫助學子接觸多元的醫學面向，期盼能號召更多有潛力的人才獻身生醫領域。