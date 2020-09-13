國產冷氣存活關鍵曝！網一面倒「靠這點」取勝：4種地方超愛用

▲冷氣可說是家家戶戶的必備家電。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

每逢炎炎夏日，冷氣機就是最佳夥伴，舒適的溫度總能撫平焦躁的心。許多人都會選擇知名、大品牌的冷氣機，為的無非就是耐用、不易壞，雖然台灣國產的冷氣其實也不差，但本土品牌卻相對冷門，就連平時也看不到什麼廣告，因此就有網友好奇提問，「國產冷氣是怎麼生存下來的？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「國產冷氣是怎麼生存下來的」為題發文，許多知名大廠牌多為外國進口，不過台灣的品牌其實也不少，舉凡萬士益、冰點、大同、東元、禾聯、歌林等，全都主打「MIT」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國產冷氣的品牌雖然不少，不過卻很少在路上看到電器行或相關廣告，因此原PO就好奇，既然如此，「不知道（國產冷氣）是怎麼生存下來的？」

▲原PO好奇，國產冷氣是怎麼存活的？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友大多一面倒指向價格，「價位」、「便宜」、「相對便宜，主要銷售廠房或公司或公務機關」、「便宜，用的大多公司、餐飲店」、「機器便宜，電費更便宜」、「CP（值）高」。

另外也有網友點出其他存活的關鍵，「房東愛用」、「公家機關大多都是國產的」、「學校宿舍」、「工業用」、「真的是房東最愛」、「一樣很冷、品質耐用」、「沒聽過什麼災情」。

本站曾報導《自己作主買冷氣！他問「價格真能反映價值嗎」 過來人曝實測比較結果：想換》，文中就提到，許多日系一線品牌之所以能存活，大多是因為累積好口碑，如果24小時都開冷氣恆溫，通常只會需要灌冷媒和清潔；至於國產冷氣，則比較適合偶爾會開冷氣的空間，像是客房等，而這樣也能比較省錢。