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快訊／水利署發布台中市二級淹水警戒！

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▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局發布豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

財經中心／台北報導

對流雲系發展旺盛，中央氣象局今（13）日下午持續發布豪大雨特報，經濟部水利署也緊盯全台水情，下午2點左右針對台中市發布二級淹水警戒。

水利署指出，台中市1小時雨量50.5mm，當地中區、北區、東區、南區，皆屬於二級淹水警戒，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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▲▼水利署發布台中市二級淹水警戒。（圖／翻攝水利署防災資訊網）

▲水利署發布台中市二級淹水警戒。（圖／翻攝水利署防災資訊網）

水利署發布最新警戒訊息如下：

●臺中市南區警戒二級警戒
如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水(如：南區-德義里,工學里,江川里,長榮里,南和里,崇倫里,樹德里,西川里,美村南路,十甲北街,仁和路,光大路,忠明南路,建國路,復興路三段)。

●臺中市北區警戒二級警戒
如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水(如：北區-建成里,平和里,錦祥里,邱厝里,樂英里,大雅路,大德街與美德街口,中華路,太平路,文化街,水源街,自強街,英士路,國豐街,進化路)。

●臺中市中區警戒二級警戒
如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水(如：中區-光復里,綠川里,三民路一段,中山路,中正路,五權路,建國市場周邊,綠川東西街,雙十路二段)


●臺中市東區警戒二級警戒
如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水(如：東區-東南里,東勢里,東信里,十甲里,東橋里)，建請即時注意淹水通報及應變。

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