英國軍情局長警告：中國對於「世界秩序」構成最大威脅

▲中國國家主席習近平上任以後，加大力道，發展軍事現代化。圖為中國閱兵典禮。（圖／CFP）



記者吳美依／編譯

英國國防部軍情局局長、中將霍克肯霍爾（Lt Gen Jim Hockenhull）於13日表示，自從中國國家主席習近平2013年上任以後，北京不斷加大軍事現代化的力道，如今擁有全世界最現代化的導彈與最強大的海軍驅逐艦，對於世界秩序構成最大威脅。

▲霍克肯霍爾表示，中國的海軍驅逐艦全世界最強大。圖為中共解放軍052D驅逐艦貴陽艦。（圖／CFP）



霍克肯霍爾13日在劍橋郡的皇家空軍威頓總部（RAF Wyton）接受《太陽報》採訪，被問及英國軍力評估時，提出上述看法。他指出，中國如今誇耀著擁有「一系列能夠快速侵蝕西方軍事優勢的尖端武器系統」，而且其持續壯大中的「刃海」（Renhai）等級驅逐艦。

▲俄羅斯極音速導彈系統「先鋒」（Avangard）。（圖／達志影像／美聯社）



根據霍克肯霍爾，俄羅斯緊追在後，其最具有潛力的武器就是極音速飛彈系統「先鋒」（Avangard），能夠躲避導彈防禦系統，發送核彈，甚至派出無人機切斷海底纜線。他說，莫斯科正在利用水下無人機與極音速導彈「推進科學的邊界」，也意味著英國現在「面臨來自俄羅斯總統普丁直接攻擊的風險」。

霍克肯霍爾警告，中俄兩國都在「灰色地帶」徘徊，發動間諜活動與網路攻擊，同時建立火藥武器實力，為全面戰爭做好準備，「他們正在進行一項持續進行的戰鬥，將利用任何必要手段達成目標」。

霍克肯霍爾說，過去的威脅已經被新科技「高度強化」，「俄羅斯對於歐洲安全構成最強大的軍事與地緣政治威脅。中國日益專制與武斷。它對於世界秩序構成最大威脅」。

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