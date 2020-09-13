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謝金河：大亨斥資5億元開新餐廳　這個城市將出現新變化！

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▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（資料照／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，台中市高檔消費力有增無減，不少高檔餐廳接連開幕，像是原本的世貿聯誼社團隊，被挖角到台中，聽說斥資5億元，開設了頂粵吉品餐廳，敏感的人一定可以意會到台中市即將出現新變化。

謝金河指出，今年餐飲界最受矚目的焦點是口碑很好的世貿聯誼社，由杜麗萍領導的中餐廳宣布結束營業，由侯西峰的名人坊經營，原來的團隊被台中市企業大亨挖角，這個團隊有雙橡園的老闆，也有和大沈國榮等，成立的新餐廳，名字叫頂粵吉品，聽說斥資5億，正式在台中市營運。

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謝金河說，這個新餐廳在西屯區市政南一路，是個金壁輝煌的獨棟建築，看起來聲勢浩大。昨晚朋友請他去體驗一下，好像在台北世貿聯誼社用餐一般，菜色很熟悉，連經理，服務人員都是老團隊，看起來會成為大台中最具號召力的餐廳。

謝金河認為，今年在疫情持續擴散下，台中市高檔消費力有增無減，大家看到今年公布的米其林餐廳，台中市增加了好幾家，全台得到很高評價的金悅軒，与玥樓都站穩了腳步，且得到愈來愈多的好評，甚至，阿裕牛肉得到全台饕客讚譽，最近台中市也有一家尚牛二館，很多人告訴他，評價不輸阿裕。

這些高檔美食盤踞在台中市，敏感的人一定可以意會到台中市即將出現新變化」謝金河提到，過去卅年，最勇敢西進的都是彰化，台中的生意人，這些最早進入中國大陸的台商，個個實力非凡，像是台中市是鞋業大亨的大本營，也是光學變焦鏡頭最大生産基地，也是智慧製造工具機的大本營，台中市的企業家實力個個非同小可，過去這些成功的台商在七期買豪宅，經過廿年，台中市七期大格局已成型

謝金河說，他今天沿著惠來公園附近的社區跑一圈，發現巷弄間的住宅充滿美學底藴，這個城市看起來會展現更大的成長動能！

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