美國藥廠吉利德斥資200億美元　收購生物製藥公司Immunomedics

▲美國藥廠吉利德科學公司（Gilead Sciences）。（圖／路透）

記者姚惠茹／綜合報導

美國藥廠吉利德科學（Gilead Sciences Inc.）計畫以超過200億美元（約5948億元台幣）收購生物製藥公司Immunomedics, Inc. (IMMU) ，進一步擴大吉利德的癌症治療業務，並預計最快在明（14）日宣布這筆交易。

根據《華爾街日報》報導，今年初美國食品暨藥物管理局（FDA）批准Immunomedics旗下開發用於治療三陰性乳癌的新藥Trodelvy，激勵股價已近翻倍，並由於乳腺癌治療用藥是全球癌症藥物市場上最賺錢的藥物之一，吸引數家國際藥廠關注。

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報導指出，吉利德科學以超過200億美元收購生物製藥公司Immunomedics之後，可望成為抗病毒藥物的領導者，並從在迅速發展的癌症藥物市場中立足，而雙方是從最初的合作關係展開，之後才全面轉向收購談判。

吉利德科學首席執行官丹尼爾·奧戴（Daniel O’Day）上任以來，一直在進行增強公司投資組合的收購交易，像是以約49億美元收購癌症藥物開發公司Forty Seven，之後又以2.75億美元收購癌症藥物開發公司Pionyr Immunotherapeutics的49.9％股權。