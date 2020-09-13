來硬的！他進到機艙「堅持不戴口罩」　被請下機暴怒：又不是義務

▲日本機場對於檢疫仍相當嚴格。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，各航空公司都要求搭機旅客配戴口罩，但過去一週已發生兩起男乘客拒戴口罩登機，最後都被請下機的糾紛。

日本放送協會（NHK）報導，昨天一架從北海道奧尻機場（北海道西南方離島機場）飛往函館機場的國內線航班，發生男乘客不願戴口罩，最後在起飛前被請下機的糾紛。

北海道空中系統航空公司（Hokkaido Air System）表示，12日中午左右要從奧尻機場飛往函館的航班上，一名男乘客在機艙內不願戴口罩，空服員於是要求男乘客戴上。

不管空服員如何詢問，男乘客始終不願說明拒戴口罩的理由，機長判斷男乘客行為屬於擾亂機艙內秩序，要求男乘客下機。

機上除了這名男乘客，另有21名乘客，航機最後在男乘客被請下機後起飛，比預計時間延誤約30分鐘。

北海道空中系統航空公司表示，要求男乘客下機不是因為沒戴口罩，而是從男乘客與空服員的對話來看，有可能對飛航安全造成影響所做判斷。

不過，男乘客事後反駁說，因為以前戴口罩曾發生過蕁麻疹等造成身體不適的情況，至於不跟空服員說明，是因為不希望在有其他乘客的場合談論自己的疾病。

男乘客也說，戴口罩應該不是義務，卻被說有可能傳染給其他乘客，所以要他下機，「而且他們只有問我一次為什麼不戴口罩」。

日本7日也發生樂桃航空（Peach Aviation）一架從北海道釧路機場飛往關西機場的國內線航班，一名男乘客拒戴口罩還在機上威嚇空服員，讓機長決定臨時降落新潟機場，要求男乘客下機。