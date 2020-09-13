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他控「只因刺青」手臂慘遭鋸斷…引歧視論戰！竟扯出超噁戀童內幕

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▲印度北方邦（Uttar Pradesh）男子薩爾瑪尼（Akhlaq Salmani）前臂遭鋸斷。（圖／Twitter@SakibulHoque8）

▲印度一名男子前臂遭鋸斷，他指控攻擊涉及宗教歧視，未料卻被爆出戀童醜聞。（圖／Twitter@SakibulHoque8）

記者吳美依／綜合外電報導

來自印度北方邦（Uttar Pradesh）的薩爾瑪尼（Akhlaq Salmani）表示，4名男子不滿他手上的穆斯林刺青圖案，竟將其手臂鋸斷。此消息一出，引發宗教歧視論戰。但是，過了不久以後，薩爾瑪尼卻被爆出，在案發當天綁架並性侵一名11歲男童，逃離現場時跌落鐵軌，才會意外受傷。

綜合《印度斯坦時報》與《每日星報》報導，薩爾瑪尼自稱8月23日遠赴哈里亞納邦（Haryana）求職，途中向某戶人家敲門要水喝，卻遭4人持棍棒、磚頭攻擊，前臂也遭電鋸砍斷。他說，嫌犯把自己扔在附近的鐵路旁，幸好及時被警察發現，送醫救治。

薩爾瑪尼與家屬指控，嫌犯是因「反穆斯林的偏見」而行兇。他的哥哥伊克拉姆（Ikram）認為，4名男子看見弟弟手上的刺青而被激怒，「我弟弟的手會被砍掉，只是因為他的手上寫著786」，而此數字在伊斯蘭經文中具有神聖意義。

此事件在社群媒體上引發高度關注與論戰，當地警方也成立特別調查小組，展開調查。警察局長喬杜里（Manisha Chaudhary）證實此案，但也指出，薩爾瑪尼梅伊報案時沒有提及任何關於刺青的事。

令人意外的是，一名哈里亞納邦民眾7日報警，指控薩爾瑪尼在8月23日綁架並性侵他的11歲兒子。根據民眾說法，薩爾瑪尼被發現與小男孩待在一起，慘遭居民毒打，他在逃離現場時卻意外跌落鐵軌，右手臂因此被切斷。

特別調查小組在鐵路附近尋獲手臂，而一名鐵路警察也證實，案發隔天上午曾在鐵路附近看到薩爾瑪尼。喬杜里表示，他們仍在調查此二案件之間的關聯。

但是，印度社會對於穆斯林族群的攻擊時有所聞，甚至越來越常見，因為部分印度教民族主義者指控穆斯林是社會問題根源，就連新冠肺炎疫情也不例外。生活在印度的穆斯林可能會遭痛毆、襲擊甚至私刑，一些畫面甚至在社群媒體上流傳。

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