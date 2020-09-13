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寬鬆低利率續上膛　全球股票型基金續吸金！

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▲▼美股,紐約證交所,。（圖／路透）

▲法人建議行情回檔可布局全球股票型基金。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

儘管近期全球股市轉為震盪整理，不過，美國聯準會日前宣布的新通膨目標，等同為長期低利率環境掛雙保險，帶動全球股票型基金持續吸金，投信法人認為，在貨幣寬鬆環境延續、經濟持續復甦預期下，將有助資金流入股市及評價提升，若遇行情回檔建議可布局全球股票型基金，掌握新趨勢產業爆發商機及基期較低之市場投資機會，同時分散單一市場風險。

即使中美科技戰愈演愈烈，美股回檔修正，市場資金持續流入布局較為分散的全球股票型基金市場。根據基金資金流向統計機構EPFR最新統計，全球股票型基金上週仍淨流入34.7億美元，為連3周淨流入，累計今年來淨流入約192.7億美元，也是各主要股票基金類別中唯一淨流入的市場，也推升全球股票型基金有亮眼表現。

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復華全球大趨勢基金經理人王博祺表示，近期股市漲多修正，不過公債殖利率創新低，股市相對公債市場評價仍較具吸引力，此外，美國第二波疫情已受控緩和，經濟可望持續改善，但距經濟全面好轉及正常就業狀況仍需時間，Fed貨幣政策持續寬鬆，將使資金行情延續。

王博祺指出，預期在第四季疫苗陸續上市、經濟將持續改善及今年低比較基期下，美股2021年企業獲利成長可望出現兩成以上成長幅度，將有利股市表現，就產業布局部分，看好長期趨勢向上的雲端等軟體、5G、IoT相關的科技類股，此外先情受疫情影響較大之旅遊、零售及航空股，以及供需逐漸改善的石油類股，隨疫情趨緩、經濟活動重啟，基期較低之績優股亦浮現投資機會。

▲全球股票型基金績效。（圖／Lipper SITCA全球股票型基金分類）

▲全球股票型基金績效。可點圖放大。（圖／Lipper SITCA全球股票型基金分類）

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