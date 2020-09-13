跳進泳池下秒「詭異漂浮」！爺摔斷脖子獲救上岸　嚇哭：沒感覺了

▲沃特斯金在西班牙渡假玩水時受傷，陷入昏迷。（圖／翻攝自gofundme）

記者詹雅婷／綜合報導

英國威爾斯一名43歲男子現身西班牙特內里費島度假，卻沒想到和好友一同在飯店游泳池玩樂時，一不小心跳水摔斷脖子，無法立即上岸，頭部也撞出巨大傷口，儘管成功獲救，他卻哭著說「我什麼都感覺不到了」，隨後被緊急送醫，如今陷入昏迷。

太陽報報導，沃特斯金（Chris Watkins）與愛妻育有2名小孩，如今早已當上爺爺，個性活潑的他平時愛開玩笑，這次和友人們還想當一回「老男孩」，一行人便決定前往西班牙特內里費島（Tenerife）度假放鬆心情。只不過，正當大家在美洲海灘（Playa de las America）一間飯店游泳池玩得正起勁時，意外就此發生。

43歲好友普利斯（Christian Preece）坦言，在自己成功跳水之後，沃特斯金也縱身跳進游泳池，但對方並沒有馬上起身，一旁救生員眼見狀況不對，隨即下水救援把沃特斯金拉上岸，只見他的頭撞出一個大傷口，「他當時哭著說，『我的脖子斷了，我什麼都感覺不到，幫幫我』。」

普利斯起初以為沃特斯金在開玩笑，直接嗆他「別鬧了，只是撞了一下」，但卻沒想到對方語氣非常認真，讓他的心涼了半截，趕緊把他送往當地醫院接受治療。如今沃特斯金仍在昏迷當中，家屬正籌募4萬英鎊醫療費用，除了付清當地的醫藥費之外，也想帶他返回英國。

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