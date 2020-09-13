俄火辣模特兒「無人機空拍比基尼照」　離奇翻船溺死…竟扯出間諜身分

▲費多洛娃離奇死在義大利北約基地附近。（圖／翻攝自當事人IG）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯一名35歲花花公子（Playboy）女郎，日前與攝影師前往義大利進行拍攝，未料卻在撒丁島海域拍攝海景照時，小艇不慎翻覆，攝影師獲救之後，該名女子卻已經溺斃，如今義大利當局正在調查是否與「間諜活動」有關，一位該地區西當靠近北約在歐洲的一座主要基地。

綜合外媒報導，死者為費多洛娃（Galina Fedorova），生前為一名情色女郎，擁有深邃五官、火辣身材。案發當天與42歲的英國攝影師塔拉諾夫斯（Yev Taranovs）前往撒丁島海域拍攝照片，並且準備用無人機攝影嘗試新的作品，未料就在充氣小艇開始運作時，費多洛娃與塔拉諾夫斯不慎掉落海中，塔拉諾夫斯立刻想要找威的船隻求救，但這時費多洛娃卻不見蹤影。

直到塔拉諾夫斯被救援起來後，救援直升機發現費多洛娃卻已經溺斃在海上。根據警方調查，費多洛娃與塔拉諾夫斯的小船上，搜出酒瓶，因此這起詭異的意外將先朝「酒駕」的方向調查。

但令義大利當局質疑的是，一般人幾乎不會到撒丁島拍攝，且附近又是北約的歐洲基地，基本上相當隱密，而這次費多洛娃還用無人機拍攝，因此擔心可能衍生出「間諜案」。

此外義大利當地媒體也表示，費多洛娃的Playboy女郎身分，很可能也只是假扮，為的就是要減低大家對她的戒心，如今案件調查，警方扣留了無人機拍攝的檔案、小艇上的相機、手機、電腦等。據悉，該基地自1956年以來，一直被北約用於軍演地點，通常也不對外開放。

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