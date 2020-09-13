失智症就無法待在職場？　勞動部：提供職務再設計協助

▲勞動部針對失智症者提出輔導措施。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

近年來我國人口快速老化，全臺失智症人口逐年增加，依衛福部統計，罹患失智症人數於100年為3萬5,781人，至108年為6萬1,705人，8年間成長72.45%；對此，勞動部表示，為破除企業對失智者的刻板印象，推動年輕型失智者就業支持服務試辦計畫，提供失智者就業輔導及認知功能訓練，以助其維持功能。

「失智症」是大家耳熟能詳的疾病，依據衛福部身心障礙人口統計，失智人口有持續增加之趨勢，身心障礙類別中以失智症人數成長最快。為強化對失智症族群的照顧，行政院於109年3月核定「失智症防治照護政策綱領行動方案2.0(2020年版)」，勞動部透過職務再設計等服務協助失智者就業。

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勞動部指出，多數失智者於65歲之後發病，不過目前發現有年輕化趨勢。依臺灣失智症協會參考挪威於2019年最新的研究發現，65歲以前發病的「早發性年輕型失智症」盛行率為千分之1.6，估算臺灣約有1.1萬人。

依勞動部108年身心障礙者勞動狀況調查報告，失智者在職場上遭遇的主要困難為「工作技能無法勝任」，其次為「體力無法勝任」；為協助失智者就業，勞動部於109年3月公告「推動職務再設計服務計畫」，讓經醫療院所診斷為失智症且尚未取得身心障礙證明者，即可使用此項服務，透過專業團隊到工作現場了解內容，提供改善工作設備、條件、環境及就業輔具與調整工作等方法，協助排除工作障礙，以利其穩定就業。

根據勞動部勞動力發展署統計，去年全年共計有134人次櫃台洽詢失智者輔導就業相關訊息，其中推介就業85人次；今年1到7月計有77人次洽詢求職，58人次推介就業。