　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

失智症就無法待在職場？　勞動部：提供職務再設計協助

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部針對失智症者提出輔導措施。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

近年來我國人口快速老化，全臺失智症人口逐年增加，依衛福部統計，罹患失智症人數於100年為3萬5,781人，至108年為6萬1,705人，8年間成長72.45%；對此，勞動部表示，為破除企業對失智者的刻板印象，推動年輕型失智者就業支持服務試辦計畫，提供失智者就業輔導及認知功能訓練，以助其維持功能。

「失智症」是大家耳熟能詳的疾病，依據衛福部身心障礙人口統計，失智人口有持續增加之趨勢，身心障礙類別中以失智症人數成長最快。為強化對失智症族群的照顧，行政院於109年3月核定「失智症防治照護政策綱領行動方案2.0(2020年版)」，勞動部透過職務再設計等服務協助失智者就業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動部指出，多數失智者於65歲之後發病，不過目前發現有年輕化趨勢。依臺灣失智症協會參考挪威於2019年最新的研究發現，65歲以前發病的「早發性年輕型失智症」盛行率為千分之1.6，估算臺灣約有1.1萬人。

依勞動部108年身心障礙者勞動狀況調查報告，失智者在職場上遭遇的主要困難為「工作技能無法勝任」，其次為「體力無法勝任」；為協助失智者就業，勞動部於109年3月公告「推動職務再設計服務計畫」，讓經醫療院所診斷為失智症且尚未取得身心障礙證明者，即可使用此項服務，透過專業團隊到工作現場了解內容，提供改善工作設備、條件、環境及就業輔具與調整工作等方法，協助排除工作障礙，以利其穩定就業。

根據勞動部勞動力發展署統計，去年全年共計有134人次櫃台洽詢失智者輔導就業相關訊息，其中推介就業85人次；今年1到7月計有77人次洽詢求職，58人次推介就業。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／北北基豪雨狂炸　基隆多處路段淹水.家門前驚見「長黃河」
車頭插進泥堆現場影片曝！南投溪邊紮營4人遭沖走7歲男童亡
周杰倫正妹球友曝光！3美女身分超狂　身後是60億富豪夫人
快訊／對流旺盛！ 北北基豪大雨特報　新北、基隆發布一級淹水警
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

武界壩水庫無預警放水沖走4人　台電承認：閘門凌晨自動開啟

電機系年薪破百萬！畢業卻「選擇國考」2關鍵曝：比錢更重要

失智症就無法待在職場？　勞動部：提供職務再設計協助

快訊／對流旺盛！北北基豪大雨特報　新北、基隆發布一級淹水警戒

鴻海攜手台大IBM量子電腦中心培育人才　首屆量子Hackathon國際連線登場

陸科技股擁利多！　投資人布局可掌握長期投資契機

謝金河爆：台灣還有2位低調「千億富豪」　對台灣貢獻很大

快訊／今彩539「12天開11注」頭獎！桃園1注獨得

蘋果期貨選擇權掀交易狂熱！　散戶把當沖當樂透在玩

凱基銀推短期低利優惠貸款　利率最低1.5%　借萬元日息不到1元

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

療癒男聲！溫柔翻唱《飛鳥和蟬》　他道出纏綿心境...網：不斷重播

吳娜拉.全昭旻唱歌「哄Jessi睡覺」　劉在錫疲憊嘆氣：我明天就要辭職！

休旅車卡位...香蕉攤商怒放大絕　生意照做！網一看驚：有靈車FU

武界壩水庫無預警放水沖走4人　台電承認：閘門凌晨自動開啟

電機系年薪破百萬！畢業卻「選擇國考」2關鍵曝：比錢更重要

失智症就無法待在職場？　勞動部：提供職務再設計協助

快訊／對流旺盛！北北基豪大雨特報　新北、基隆發布一級淹水警戒

鴻海攜手台大IBM量子電腦中心培育人才　首屆量子Hackathon國際連線登場

陸科技股擁利多！　投資人布局可掌握長期投資契機

謝金河爆：台灣還有2位低調「千億富豪」　對台灣貢獻很大

快訊／今彩539「12天開11注」頭獎！桃園1注獨得

蘋果期貨選擇權掀交易狂熱！　散戶把當沖當樂透在玩

凱基銀推短期低利優惠貸款　利率最低1.5%　借萬元日息不到1元

可監測印度軍營！陸發射「吉林一號」高分衛星　因火箭異常失敗

羅東月台男乘客太靠近軌道　慘遭過站不停自強號掃到！送醫不治

奧斯塔羅12星座一周運勢0914-0920　雙魚心情不好就敗家、天蠍感情出現裂痕

阿嬌頭破6cm後「首拆紗布露全臉」　受傷6日恢復狀況曝光

日職／火腿教練確診　王柏融等全員檢測陰性比賽能開打

快訊／基隆豪雨狂炸！多處路段淹水　家門前驚見「長黃河」

屏東IG網美快去！公路旁的神秘咖啡廳　從任意門到小飛機拍到手軟

武界壩水庫無預警放水沖走4人　台電承認：閘門凌晨自動開啟

一家4女2男！爸哥尿尿全噴到馬桶蓋、地板　她怒：當鳥是灑水器？

湖人闊別10年重返西區冠軍戰　詹皇轟29分G5淘汰火箭

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

財經熱門新聞

謝金河爆：台灣還有2位低調「千億富豪」

快訊／今彩539「12天開11注」頭獎！桃園1注獨得

28歲存到200萬！她「4不1沒有」奮鬥史曝

快訊／對流旺盛！ 新北、基隆發出一級淹水警戒

錯過藏壽司還有汎德永業！抽到現賺21萬

汎德永業抽中1張現賺18萬元

多少錢能財務自由？　前外資金童楊應超授「2大算法」提前退休

年薪破百萬！他曝「玩股票慘賠」案例...苦勸少碰融資

遺產E劇場／繼承遺產1100萬元要報稅嗎？　律師教你怎麼算

一票全靠爸媽繳頭期款　他教：買小間來跳

卡費只付「最低應繳」下場曝　過來人狂勸

大陸發展「晶片原子彈」　專家預言台積電5年後結局

下半年發票中獎加碼　中獎機會多百萬個

影／「金融股落難」該加碼？ 專家：年輕人存一輩子沒翻身機會！

更多熱門

相關新聞

新鮮人有實習經驗更吃香　專家：這三大產業最熱門！

新鮮人有實習經驗更吃香　專家：這三大產業最熱門！

2020年可說是近年來求職季拉得最長的一年，面試趣指出，從數據端觀察，過去的求職準備高峰期，都會是農曆年後的年後轉職潮，以及七八月的畢業季，但今年卻不一樣，從年後轉職潮就一路高峰延續到現在，以 2019 年的數據跟今年相比，上半年的瀏覽總次數已比去年整整高出兩倍以上。

失業勞工看過來！　子女就學補助申請放寬資格、10/16截止　

失業勞工看過來！　子女就學補助申請放寬資格、10/16截止　

勞動部勞安所辦中小企業研討會

勞動部勞安所辦中小企業研討會

亞馬遜招3.3萬個職缺　平均年薪439萬

亞馬遜招3.3萬個職缺　平均年薪439萬

碩博士「軟體工程師」開24K！他氣炸

碩博士「軟體工程師」開24K！他氣炸

關鍵字：

勞動部求職職缺失智

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

何超盈產後暴肥「前後對比照曝光」

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

在陸從事醫療業！高雄女居家檢疫期間身亡

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

16歲少年夜衝五指山　失控自撞亡

喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

新北女賣大尺度照！「特殊部位」遭認出糗了

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

蒜頭飆天價！韓粉農民不自殺聲明

雪碧砸400萬整型「動15次大手術」整片頭皮掀開

基隆金髮少女失聯7天！2警逮誘拐男掛彩

更多

最夯影音

更多
眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0
他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面