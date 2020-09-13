日自民黨黨魁之爭！台港議題成候選人討論焦點：一國兩制影響台灣

▲日本自民黨選新總裁，菅義偉、岸田文雄、石破茂出席討論會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京12日專電

日本執政黨自由民主黨將選舉新黨魁，3名候選人今天出席一場討論會被問及美國與中國嚴重對立議題。候選人之一石破茂說，中國否定香港一國兩制是很嚴重的事，這將波及台灣。

日本首相安倍晉三因宿疾復發8月28日表明辭意後，自民黨總裁（主席）也出缺。自民黨8日公告總裁選舉，共有內閣官房長官菅義偉、自民黨政調會長岸田文雄及自民黨前幹事長石破茂登記參選，14日舉行總裁選舉投開票。

3名候選人今天下午出席由日本記者俱樂部所主辦的自民黨總裁選舉公開討論會。媒體問及目前中美關係嚴重對立，被視為「新冷戰」。對於釣魚台列嶼、南海、香港、台灣等，中國的行動愈來愈具攻擊性，日本應與中國保持何種關係？

石破答說，有很多人會想說在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延時，美中若能合作該有多好。但現在美中互罵，世界該怎麼辦？打造一個美中合作的世界是日本的角色。

石破說，釣魚台列嶼是日本固有領土。中國否定香港的「一國兩制」，這是很嚴重的事，此事勢必波及台灣，絕不能眼看這種事發生。日本該主張的一定要主張。

對於美國，日本被要求買武器就買、被要求增加負擔經費就增加，這是不了解日美同盟內容的做法。日本要把修改日美地位協定納入考量，應建立對等的日美同盟，並更努力在亞洲增加了解日本的國家。

菅答說，中國是全球第2大經濟國、也是日本的鄰國，日中之間有各種懸而未決的案件，但持續善用高層交流的機會，該主張的就主張，一一解決課題，是很重要的。

安倍去年有意邀請中國國家主席習近平以國賓身分於今年春天到日本進行國是訪問，但受到疫情影響而延期。

對此，菅表示，當務之急是防疫，有關習近平訪日，目前並非進行具體磋商的階段。

有關美中對立加劇，曾擔任外務大臣的岸田答說，以前冷戰時代美蘇是在軍事上的對立，當時在經濟層面，美國遙遙領先。但這次的美中對立，不論是在軍事或經濟層面，兩國嚴重對立。日本以日美同盟為基軸，因與中國互為鄰國，在經濟上也有很深厚的關係。

岸田說，在東海、南海如果有片面改變現狀的情況，包括香港的動向等，日本應主張的還是要提出主張，但是中日之間對話的窗口絕對不能關閉，日本一定要強而有力的掌握情況。

這場討論會上，3位候選人首先各拿出寫著對心目中理想國家形象的紙板。石破表示，希望打造一個人人都能安居的地方，確實感到幸福的國家。希望開創一個地方上有充分的教育機會，民眾有就業機會與所得恰如其分的社會。

菅拿出寫著「自助、共助、公助」的紙板，意思是自己要努力，地區、家族等要互助、政府鋪設社會安全網守護人民。菅希望打造一個去除垂直行政、墨守成規主義、既得利益，推動規制改革，受人民信賴的社會。

岸田拿出寫著「倫語與算盤」文字的紙板表示，想打造符合當前的時代、適合日本的永續的資本主義。面對社會貧富差距，希望能承認多樣性，全體人民有一體感的經濟與社會。

目前日本根據特別措施法進行防疫工作。對此，石破指出，等疫情平息後，如果有必要修改特別措施法，就應該修改。如果政府以強制力遏制經濟活動，那麼應提供經濟上的支援。

菅義偉認為，目前實施的對策，好好執行就是。若有必要調整就調整，但這將牽涉人權等許多問題，而且國會有附帶決議，政府被要求慎重處理。

針對追加經濟對策的看法，石破表示，要先討論社會保障（社會福利）改革，才能討論財政、稅制，不能造成下一個世代過大的負擔，一定要思考財政健全化的問題。

菅表示，先做好經濟再生才有可能實現財政健全化，就是以此為基本方針，安倍經濟學才奏效。

菅說，完全同意首相安倍曾說「消費稅率10年之內不調漲」的主張，不否認將來會調漲消費稅，但10年之內不考慮調漲。

岸田表示，必須先做好社會保障制度的改革，才思考是否有必要調漲消費稅。日本去年才剛調漲消費稅率，而且目前正與2019冠狀病毒搏鬥，暫時難以討論增稅的問題。

這次的自民黨總裁（主席）選舉於14日在東京的一家大飯店召開自民黨兩院（參眾議院）大會，國會議員票有394票以及47個都道府縣各被分配有3票（地方票共141票），總計535票進行投票。

有關地方票部分，早已決定不實施投票的秋田縣及新潟縣地方黨部，經協商後同意將各被分配的3票投給菅義偉。

此外，決定舉行初選的44個都府縣地方黨部當中，島根、山口、福岡這3縣已舉行初選開票作業。山口縣採「全拿方式」，獲得票數最多的候選人3票全拿，山口縣的3票將投給菅。福岡縣初選採頓特法（d'Hondt method），菅將獲得2票、石破獲1票。

明天有26個都府縣地方黨部將舉行初選開票作業。北海道自民黨地方黨部不實施初選，將在詢問黨員意向後，磋商決定投票對象。

日本放送協會（NHK）報導，菅可望拿到7成以上的國會議員票及大多數的地方票，比較具優勢。

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