陸科技股擁利多！　投資人布局可掌握長期投資契機

▲疫情推升宅經濟商機，法人表示，新經濟、新消費占比高的陸股ETF，長期投資契機持續看夯。（示意圖／視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

中國經濟穩定復甦，推升陸股近期上漲走勢，隨著第2季陸股財報相繼報喜，8月份多數陸股指數都拉出一波5%以上漲幅。中信投信指出，市場推估第二波疫情捲土重來可能性提升，預料宅經濟商機將續燒，在基本面及資金面帶動下，新經濟、新消費占比高的陸股ETF，長期投資契機持續看夯。

中信中國50（00752）經理人葉松炫表示，中國龍頭科技股題材不斷，以阿里巴巴旗下、全球最大獨角獸的子公司螞蟻金服即將上市，市場預期其估值逾2,000億美元；上市消息一出，母公司阿里巴巴於香港股價聞訊上漲3.6%，並再度創下歷史新高；另根據螞蟻金服提供的招股書，其盈利能力與中國第一線科技上市公司不相上下，更使得市場對母公司阿里巴巴股價充滿遐想。

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除阿里巴巴外，不少宅經濟概念股在第二季財報都傳出捷報。葉松炫舉例，以京東來說，受惠618購物節推波助瀾，不僅淨收入高於預期，活躍用戶年增3成，創下近11季度以來新高，股價也在財報公布後創下一波漲幅，突破歷史高點，下半年電商重頭戲雙11即將上演，未來股價仍充滿期待空間。

葉松炫認為，目前這波宅經濟的成長動能是因疫情而起，隨著疫情持續蔓延，且市場預估10月之後，疫情可能伴隨流感來襲，新增病例數可能再創高峰，對宅經濟相關族群來說，疫情變化可能促使活躍用戶持續增加，刺激營收再度走強。

葉松炫強調，陸股的基本面、資金面也釋放正面訊息。根據世界銀行報告，原本6月預估中國經濟成長率約為1%，7月底新出爐報告則將數字調升至1.6%，雖然仍是近十多年來最低增速，但相對歐美等主要國家呈現大幅衰退，今年中國成長底氣已相對充足。

資金面來說，人行的動作有望進一步拉抬股市，尤其新經濟族群為中國政府政策主要扶持標的，無論是近期拋出的「內循環」，或是兩會決定的「新基建」，都與中國科技龍頭發展息息相關，也使新經濟、新消費成分占比高的陸股指數，無論今年以來、從全球股市低點至今（3月20日-8月31日）、過去一個月（7月31日-8月31日），漲幅相較以傳產、金融為重的陸股指數為高。