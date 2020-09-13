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摩洛哥宣布取消「核食管制」　日本持續推動台灣等地開放

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▲日本,大阪,超市,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本政府持續推動取消食品與飼料輻射檢驗管制措施。圖為日本民眾於疫情期間在超市購物的情況。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京12日綜合外電報導

摩洛哥9日取消對來自日本13都縣的食品與飼料輻射檢驗管制措施，日媒報導，包括台灣在內的全球19個國家或地區，仍對日本部分地區採取進口管制，日本政府將持續推動取消管制。

《日本放送協會》（NHK）報導，2011年311大地震引發東京電力公司福島第一核電廠核子事故後，位於北非的摩洛哥要求日本福島縣等地生產的食品與飼料，都必須經過輻射檢驗；日本外務省表示，這項規範已於9日取消。

因此，日本福島縣、宮城縣、山形縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣、新潟縣、長野縣及山梨縣等13都縣，出口稻米及桃子等食品及家畜用飼料到摩洛哥的手續將更為簡便。

日本《TBS電視台》報導，日本農林水產大臣江藤拓表示，13都縣產的食品及飼料等，原本在出口到摩洛哥時必須檢附輻射檢驗報告書，現在已不用再檢附。

目前全球仍有中國、台灣、韓國、美國等19個國家或地區，依然對日本部分地區食品等採取進口管制措施，日本政府將持續推動這些國家或地區取消管制措施。

台灣「反核食」公投2年期限將至，日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰，8月26日在農委會主委陳吉仲面前公開呼籲解禁福島等5縣產品，陳吉仲受訪表示，所有經貿議題都必須符合確保消費者食安、不衝擊產業、有科學根據、參考國際規範。

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